ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında DSG'ye ağır silah ile zırhlı araç göndermeye devam ediyor. ABD son 4 gündür her gün silah ve araç yardımında bulunuyor.

Türkiye, daha önce YPG'ye silah verilmesine karşı çıkmış ancak ABD yine el altından destek vermeye devam etmişti. Hafta başında Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Münbiç Anlaşması'nın hemen ardından ABD'nin Türkiye'ye yine yalan söyleyerek oyalama taktiği yaptığı ortaya çıktı.

'ABD, DEYR EZ ZOR'DA ASKERİ VARLIĞINI ARTTIRIYOR'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir DSG yetkilisi ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bu sabah kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek şöyle konuştu:

"ABD Deyr ez Zor'da askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Deyr ez Zor'da 3 askeri üssü de bulunuyor. Kendi üslerinde askeri varlığını artırıyor. ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 250 tırla zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. Son 4 gündür silahlar hergün geliyor. Çünkü ihtiyaç var. Deyr ez Zor doğusunda IŞİD'e yönelik operasyonumuz devam ediyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı".

ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

Ankara, YPG'ye silah verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

