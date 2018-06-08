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ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları gönderdi. ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında DSG'ye ağır silah ile zırhlı araç göndermeye devam ediyor. ABD son 4 gündür her gün silah ve araç yardımında bulunuyor.

Türkiye, daha önce YPG'ye silah verilmesine karşı çıkmış ancak ABD yine el altından destek vermeye devam etmişti. Hafta başında Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Münbiç Anlaşması'nın hemen ardından ABD'nin Türkiye'ye yine yalan söyleyerek oyalama taktiği yaptığı ortaya çıktı.

'ABD, DEYR EZ ZOR'DA ASKERİ VARLIĞINI ARTTIRIYOR'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir DSG yetkilisi ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bu sabah kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek şöyle konuştu:

"ABD Deyr ez Zor'da askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Deyr ez Zor'da 3 askeri üssü de bulunuyor. Kendi üslerinde askeri varlığını artırıyor. ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 250 tırla zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. Son 4 gündür silahlar hergün geliyor. Çünkü ihtiyaç var. Deyr ez Zor doğusunda IŞİD'e yönelik operasyonumuz devam ediyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı".

ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

Ankara, YPG'ye silah verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yine kandırıldık, ama bu SON, TAMAM!!!
yalan falan soylemiyorlar her şey ortak planlı kandırdıkları yok
Kandırıldık mi? Çok ilginç.
yine kandirildik
Benim bildiğim uluslar arası işler masada konuşulur. Eyyy demek boşuna.
bizimkiler bize ayrı amerikaya ayrı konuşuyo olmasın ?
İktidarı hep kandırıyorlar,bunlar bir de Türkiye cumhuriyeti Devletini yönetiyorlar,Allahım ne günlere kaldık,yandaş basın da Akp sanki zafer kazanmış havasında,adamlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar...
Gördüğüm kadarıyla ABD'nin yapmaya çalıştığı şu: Türkiye ile PYDyi karşı karşıya getirmek ve seyretmek. Akabinde de ucuz petrol al, pahalı silah sat durumları.
Hahaha
Yürehinde iman olmayanın silahi olsa ne olur olmasa ne olur süper güç olsan ne olur olmasan ne olur karşımıza geçecek yürek olmadıkdan sonra. silinip gideceksiniz tarihden be bu topraklardan buna şahit olurum inşallah türkün gücünü biliyorsun hissediyorsun.
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