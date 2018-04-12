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ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

ABD basını ABD'li yetkililerin Duma'da hayatını kaybedenlerden alınan örneklerde klor ve sinir gazı kullandığına dair delillere ulaşıldığını duyurdu.

ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

Suriye'de geçtiğimiz cumartesi günü onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra toplanan kan ve idrar örneklerine yapılan testlerde kimyasal silah bulgusuna rastlandı.

ABD kaynakları, bölgedeki diğer yabancı istihbari birimlerle işbirliği içerisinde toplanan örneklere uygulanan testlerin klor ve sinir gazı sarin için pozitif çıktığını belirtti.

SONUÇLAR YÜZDE 100 OLMASA DA...

ABD medyasının iki kaynağa dayandırdığı haberlerde sonuçlardan yüzde 100 olmasa da emin olduklarını belirtiliyor.

Doğu Guta'nın Duma kasabasına haftasonu düzenlenen saldırıların arkasında ABD birimleri Rusya destekli Esad güçlerinin olduğunu belirtmiş ve rejimin elinde daha önce de kullandıkları klor ve sarin gazı olduğunu yinelemişti. ABD'ye göre son 6 ay içerisinde bölgede kimyasal silahla birden çok saldırı düzenlendi.

SURİYE VE RUSYA REDDEDİYOR

Suriye ve Rusya ise kimyasal silah saldırısı iddialarını reddediyor.

Esad güçleri bugün Duma'nın dahil olduğu Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele aldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DUMA doğu guta sinir gazı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
peki kimyasal saldırıyı abd nin kimyasal silahlar vererek desteklediği teröristlerin doğu gutada almış oldukları mağlubiyetten sonra yapılması bir tesadüfmü yada doğu gutayı yüzde doksan oranında kontrol altına almış olan suriye ordusunun ellerinde hava gücü varken kimyasal silah kullanması kadar saçma birşey olabilirmi atacakları birkaç füze ile yüzlerce insanı öldürebilecek füze ve hava gücüne sahip bir ordunun kimyasal silah kullanarak 50 kişiyi öldürmüş olma ihtimali ne aptalca değilmi abd senaryosunu kendi yazdığı bir filmi oynatmaya çalışıyor bir suçlu varsa bu provakasyonu yapan terörist
Kendi attıkları kimyasalı bulmak hiç de zor olmamıştır. Esad bütün olacakları bilmesine rağmen bu işi yapmayacağı belli. Ama saldırı için kendine haklı neden yaratmak isteyenler de belli. Resmen bir tiyatro oynanıyor. ABD neden İsrailde çoluk çocuk öldürülürken çıtını çıkarmıyor da Suriyede sözde gazla öldürülenler için dünya savaşını göze alıyor? Hiç inandıcılığı yok...
TARAFSIZ YAKLAŞIYORUM ÇÜNKÜ BEN ABD YE GÜVENMEM IRAK TA VAR DEDİN GİRDİN NE ÇIKTI HİÇ BİRŞEY İKİ YÜZLÜ ABD YPG PYD YE SİLAH VER SONRA NATO SEKRETERİNİ PAZARTESİ YOLLA AMAN HA BU ABD NİN İNGİLTERENİN İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ YARIYOLDA BIRAKIRLAR ADAMI BAK!!! OSMANLI RUS SAVAŞLARINA FRANSA İNGİLTERE ÇIKARTMIŞ OSMANLIYA DESTEK VERECEĞİZ YARI YOLDA BIRAKTILAR DENGE POLİTİKASI ÖNEMLİ TARAFSIZ BAK ALMANYA İTALYA TARAFSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAKSAN EN AZ 1000 DEFA DÜŞÜNÜN TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI YAPTIĞINIZ AKLINIZA GELSİN
Savaş dünyanın en kötü olayıdır.Yalnız kimyasal silah kullanmak kimin işine gelir.Burada sabıkalı bir devlet var.Her kim onun beşinde giderse aptaldır.Kimyasal silah kullanmadım diyenler varsa,burada teröristlere kimyasal silah verip Suudiler eliyle kullandıran şerefsizler olabilir.Hani o Suudlar Suriye de PKK yı destekliyor.Dünaya lideri Onların Kralı için yas tutturmuştu ya.Şimdi ilan etmesi ile birlikte muhalefet partisine saldırıyorlar.Ama aklı olan ABD nin Irak yalanları ile savaş yapmasına özeniyorlar.
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