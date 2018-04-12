ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

Suriye'de geçtiğimiz cumartesi günü onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra toplanan kan ve idrar örneklerine yapılan testlerde kimyasal silah bulgusuna rastlandı.

ABD kaynakları, bölgedeki diğer yabancı istihbari birimlerle işbirliği içerisinde toplanan örneklere uygulanan testlerin klor ve sinir gazı sarin için pozitif çıktığını belirtti.

SONUÇLAR YÜZDE 100 OLMASA DA...

ABD medyasının iki kaynağa dayandırdığı haberlerde sonuçlardan yüzde 100 olmasa da emin olduklarını belirtiliyor.

Doğu Guta'nın Duma kasabasına haftasonu düzenlenen saldırıların arkasında ABD birimleri Rusya destekli Esad güçlerinin olduğunu belirtmiş ve rejimin elinde daha önce de kullandıkları klor ve sarin gazı olduğunu yinelemişti. ABD'ye göre son 6 ay içerisinde bölgede kimyasal silahla birden çok saldırı düzenlendi.

SURİYE VE RUSYA REDDEDİYOR

Suriye ve Rusya ise kimyasal silah saldırısı iddialarını reddediyor.

Esad güçleri bugün Duma'nın dahil olduğu Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele aldıklarını açıklamıştı.