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ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

24.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, “Türkiye’nin PKK konusundaki kaygılarını anlıyoruz, ama Afrin operasyonu bölgedeki istikrarı bozuyor” dedi. Sözcü, Rusya’nın Türkiye ile Amerika’nın arasını açmaya çalıştığını da söyledi.

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili sorulara yanıt verdi ve değerlendirmelerini aktardı. Sözcü Nauert, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü açıklamasında belirttiği, ardından da Savunma Bakanı Jim Mattis'in dile getirdiği "Operasyonun Suriye'deki nispeten istikrarlı bir bölgeye zarar verdiği değerlendirmesini” yineledi.

"BÜYÜK BİR ENDİŞE DUYUYORUZ"

Gazetecilerin Afrin operasyonu konusundaki sorularını yanıtlayan sözcü Nauert, "Dışişleri Bakanı Tillerson ve Türk Dışişleri Bakanı son günlerde Vancouver'daki toplantı dahil olmak üzere çok sayıda görüşme yaptılar. Aralarında en az üç kez görüşme yapıldı. Bunun dışında elçilik çalışanlarımız aracılığıyla da Türk makamlarla görüşmeler sağlandı. Öyle sanıyorum ki konuyla ilgili bu kadar sık ve çok sayıda görüşme yapmış olmamız, duyduğumuz kaygıları net olarak işaret ediyordur. Afrin, Suriye'deki nispeten istikrarlı bölgelerden biri ama şu anda öyle olmadığını görüyoruz ve bu durumdan çok büyük bir endişe duyuyoruz. Şu an bölgedeki insanlar ‘Burası güvenli mi, buradan kaçmalı mıyız' diye düşünmeye başladılar ve bu bizim Suriye'de görmek istediğimiz bir durum değil. Biz Suriye'de insanların evlerinde yaşadığını ve evlerine geri döndüklerini görmek istiyoruz. Türkiye'nin her ne kadar kaygılarını anlıyor olsak da giriştiği harekat bölgedeki bu istikrarı yok ediyor.

"AMERİKA, IŞİD İÇİN SURİYE'DE"

Amerika'nın Suriye'de bulunma gerekçesi IŞİD'e karşı savaşmaktır ve tüm tarafları buna odaklanmaya davet ediyoruz. Eğer odak noktanızı bu hedeften kaydırırsanız, kaynaklarınızı, elinizdeki askerlerinizi, Kürtler'le savaşmaya yönlendirirseniz ve IŞİD'le savaşmayı bırakırsanız bu büyük bir sorun anlamına gelir. Bizim, hem Dışişleri Bakanı hem de Dışişleri yetkilileri aracılığıyla Türk yetkililere ilettiğimiz mesajımız net olarak budur” dedi.

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"TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ MÜTTEFİKİMİZ"

Sözcü Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarını son derece iyi bir biçimde anladıklarına dikkat çekti. Heather Nauert, "Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak her tür eylem konusunda ciddi kaygılar duyuyoruz. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikimiz. Çok değerli bir müttefikimiz. Türkiye'nin farklı terör örgütleri konusundaki kaygılarını son derece net bir biçimde anlıyoruz. PKK konusundaki endişelerini çok iyi anlıyoruz. Türk yetkililerle bu kaygılarını gidermek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Ancak aynı esnada onlara tansiyonun yükseltilmemesi ve gerginliğin arttırılmaması konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz. Bölgedeki şiddet olaylarının azaltılması konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

"RUSYA, İKİ NATO MÜTTEFİKİNİN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı'nın, Amerika'nın Suriye politikasına ilişkin açıklamaları ve Afrin operasyonu konusundaki yorumlarıyla ilgili soruya da sözcü Nauert, "Rusya'nın yaptığı yorumların mevcut duruma bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz. Yapılan şey propaganda. İki NATO üyesi ülkenin arasını açmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey Amerika ve Türkiye'nin arasını açmaya çalışmak ama bunu başaramayacaklar” dedi.

"AFRİN'DE IŞİD YOK"

Sözcü, "Türkiye bölgede IŞİD güçlerine karşı da savaştığını söylüyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna da,"Afrin bölgesinde IŞİD yok, biz bölgede IŞİD'e dair bir varlık görmüyoruz” diyerek yanıt verdi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
rusya aramızı bozmaya çalışıyor afrin operasyonu bölgenin istikrarını bozuyor peki sizin 30.000 kişilik sınır ordusu kurmanız pkk/pyd/ypg ye verdiğiniz silahlar neye sebep oluyor acaba ya düşmanlar biliyoruz da bizi böyle aptal yerine koyup böyle konuşuyorlar ya işte bu çok zoruma gidiyor sizin önce adam olun yoksa biz sizi adam edecez
Suriye pisliğine hiç girmemeliydik. Neden kimse bundan bahsetmiyor? Suriye bataklıktır, boş kaflarla kendimizi gaza getirmekle bu işler olmuyor. Kendi sınırlarmızı koruyalım, töröristleri sokmayalım olsun bitsin. Araplara da güven olmaz. Yazıktır olan askere oluyor. Allah umarım bir an önce bu hatadan vazgeçer devlet büyükleri. Bize ne suriyeden kendi sınırımızı toprağımızı koruyalım yeter.
Böyle dik durmayı başarırsak önümüzde daha bir çok devlet eğilecek. Dünya bizi çok iyi tanıyor Osmanlı torunlarına yakışır bir şekilde yaşadığımız sürece önümüzde hiç bir güç duramaz Allah'ın izniyle.
Kargalar bile güler bu palavralara
sizinle ARAMIZ YOOOOOK
iyice sacmalamaya başladilar,hayırlısı
haberi okuyanda, amerika mahkumda bizse hakim deyiz hissine kapılır...beyler orası(afrin)zaten abd nin etki alanı değil.buna rağmen hem abd hem de rusya dan izin alındı.iran ve hatta suriye bile itiraz etmiyor.sınırlı ve sorumlu bir operasyon için ordayız.Allah verede çocuklarımızdan daha fazla kayıp yaşamayız.
fetö rusya da mı? apo asılmasın die imzayı bahçeliye rusya mı attırdı?
Aramız mi kaldı ki bizi daha ne kadar kandıracaksınız bakalım! Bıktık arkamızdan iş çevirmenizden, müslüman ülkeler içerisinde en çok ABD karşıtı, ABDyi sevmeyen güvenmeyen ülke Türkiyeymiş ama ne yazık ki müttefikimiz!!!
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