ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Son Güncelleme 1 saat önce 24.01.2018 00:06 |1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, “Türkiye’nin PKK konusundaki kaygılarını anlıyoruz, ama Afrin operasyonu bölgedeki istikrarı bozuyor” dedi. Sözcü, Rusya’nın Türkiye ile Amerika’nın arasını açmaya çalıştığını da söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili sorulara yanıt verdi ve değerlendirmelerini aktardı. Sözcü Nauert, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü açıklamasında belirttiği, ardından da Savunma Bakanı Jim Mattis'in dile getirdiği "Operasyonun Suriye'deki nispeten istikrarlı bir bölgeye zarar verdiği değerlendirmesini” yineledi. "BÜYÜK BİR ENDİŞE DUYUYORUZ" Gazetecilerin Afrin operasyonu konusundaki sorularını yanıtlayan sözcü Nauert, "Dışişleri Bakanı Tillerson ve Türk Dışişleri Bakanı son günlerde Vancouver'daki toplantı dahil olmak üzere çok sayıda görüşme yaptılar. Aralarında en az üç kez görüşme yapıldı. Bunun dışında elçilik çalışanlarımız aracılığıyla da Türk makamlarla görüşmeler sağlandı. Öyle sanıyorum ki konuyla ilgili bu kadar sık ve çok sayıda görüşme yapmış olmamız, duyduğumuz kaygıları net olarak işaret ediyordur. Afrin, Suriye'deki nispeten istikrarlı bölgelerden biri ama şu anda öyle olmadığını görüyoruz ve bu durumdan çok büyük bir endişe duyuyoruz. Şu an bölgedeki insanlar ‘Burası güvenli mi, buradan kaçmalı mıyız' diye düşünmeye başladılar ve bu bizim Suriye'de görmek istediğimiz bir durum değil. Biz Suriye'de insanların evlerinde yaşadığını ve evlerine geri döndüklerini görmek istiyoruz. Türkiye'nin her ne kadar kaygılarını anlıyor olsak da giriştiği harekat bölgedeki bu istikrarı yok ediyor.

"AMERİKA, IŞİD İÇİN SURİYE'DE" ​Amerika'nın Suriye'de bulunma gerekçesi IŞİD'e karşı savaşmaktır ve tüm tarafları buna odaklanmaya davet ediyoruz. Eğer odak noktanızı bu hedeften kaydırırsanız, kaynaklarınızı, elinizdeki askerlerinizi, Kürtler'le savaşmaya yönlendirirseniz ve IŞİD'le savaşmayı bırakırsanız bu büyük bir sorun anlamına gelir. Bizim, hem Dışişleri Bakanı hem de Dışişleri yetkilileri aracılığıyla Türk yetkililere ilettiğimiz mesajımız net olarak budur” dedi. Beyaz Saray: Türkiye askeri eylemlerinde ve açıklamalarında ölçülü olmalı "TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ MÜTTEFİKİMİZ" Sözcü Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarını son derece iyi bir biçimde anladıklarına dikkat çekti. Heather Nauert, "Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak her tür eylem konusunda ciddi kaygılar duyuyoruz. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikimiz. Çok değerli bir müttefikimiz. Türkiye'nin farklı terör örgütleri konusundaki kaygılarını son derece net bir biçimde anlıyoruz. PKK konusundaki endişelerini çok iyi anlıyoruz. Türk yetkililerle bu kaygılarını gidermek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Ancak aynı esnada onlara tansiyonun yükseltilmemesi ve gerginliğin arttırılmaması konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz. Bölgedeki şiddet olaylarının azaltılması konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.