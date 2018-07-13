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ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

ABD'de Federal Büyük Jüri, Rus 12 istihbarat üyesini Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Sputnik'teki habere göre ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in yaptığı açıklamaya göre Federal Büyük Jüri, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararını verdi.

SEÇİM KAMPANYASINI HACKLEME SUÇLAMASI

Basın toplantısı düzenleyen Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etti.


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ABD ABD-Rusya gerilimi Rus 12 istihbarat üyesi ABD Başkanlık seçimleri

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