ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Sputnik'teki habere göre ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in yaptığı açıklamaya göre Federal Büyük Jüri, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararını verdi.

SEÇİM KAMPANYASINI HACKLEME SUÇLAMASI

Basın toplantısı düzenleyen Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etti.



