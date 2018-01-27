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ABD Rusya İçin Yeni Yaptırım Listesi Açıkladı

27.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Kırım’ı ilhakına karışan Rus ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bakanlık bu kişilerin ABD’deki mal varlıklarını dondurdu ve Amerikalılarla iş yapmalarını yasakladı.

Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karışan Rus ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bakanlık bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarını dondurdu ve Amerikalılarla iş yapmalarını yasakladı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD hükümetinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamaya bağlı olduğunu ve Minsk Anlaşması'na gölge düşürmeye çalışanların hedef alınacağını kaydetti. Minsk Anlaşması, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes yapılmasını, ağır silahların çekilmesini ve seçimle gelecek reformların desteklenmesini öngörüyor.

Yeni yaptırımlar, enerji türbinlerini Kırım'a yönlendirdiği gerekçesiyle AB'nin yaptırım listesinde bulunan Rus Enerji Bakan Vekili Andrei Cherezov ve diğer vekil Evgenia Grabchak'ı; ayrıca enerji alanında faaliyet gösteren Moskova merkezli mühendislik firması Technopromexport'un genel müdürü Sergei Topor-Gilk'i de içeriyor.

Diğer 11 kişi ise Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinde yönetici unvanları alan, kendilerini Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandıran Ukraynalı ayrılıkçılar.

Dokuz Rus şirketi listede

Bireysel yaptırımların yanı sıra Kırım'da ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelerde altyapı inşa faaliyetinde bulunan dokuz Rus şirketi de hedefte. Liste ayrıcayabancı ticaret ortaklıkları Technopromexport, Power Machines, Surgutneftegaz'ın 12 şubesiyle Polonya merkezli Doncoaltrade şirketlerini içeriyor.

ABD ve AB, Kırım'daki ayrılıkçıların doğrudan Rus kuvvetleri tarafından desteklendiklerini kaydediyor; Rusya'yı Kırımlı ayrılıkçıları desteklemek için personel ve silah sağlamakla suçluyor.

Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğini ilan etmiş, ancak burada ayrılıkçı milisleri silah desteği yaptığı suçlamalarını reddetmişti.

Ticaret Bakanlığı, Rus şirketi Abtronix'in de ayrı bir yaptırım listesinde olduğunu, şirketin genel müdürü Timofey Telegin'in ABD'deki mal varlığına el konacağını ve Telegin'in ABD'ye girmesinin de yasaklanacağını kaydetti.

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