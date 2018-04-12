HABER

ABD - Rusya Krizinde Türkiye’nin Konumu Ne?

12.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Amerika

ABD - Rusya Krizinde Türkiye’nin Konumu Ne?

Türkiye’nin, Amerika

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.