HABER

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Dünya ABD ile Rusya arasındaki gerilimi konuşuyor. Trump'ın attığı füze tweetine Rusya'dan gelen yanıt gerilimi tırmandırdı. Türkiye'den ise son dakika açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Bozdağ "Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez" dedi. Başbakan Yıldırım da gerilimle ilgili "Sokak kabadayısı gibi kavga ediyorlar. Tweetle birbirlerini tehdit ediyorlar" yorumunu yaptı

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD ile Rusya arasındaki kriz büyüyor. Türkiye'de gerilim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 'Rusya hazır ol, füzelerimiz geliyor' mesajıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bozdağ 'Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik.' ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya restleşmesi ile ilgili olarak "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamın değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" diye konuştu.

CANİKLİ: ABD VURURSA, RUSYA KARŞILIK VERİR

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerginliği konusunda "Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Bakan Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

T 24'ün haberine göre Canikli'nin açıklamaları şöyle:"Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz. Afrin'in rejime teslimi söz konusu olamaz."

CHP'DEN AÇIKLAMA

Krize CHP'den de bir yorum geldi. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Suriye'de tırmanan gerilimi değerlendiren Yılmaz, olası bir askeri müdahalenin kazananının İsrail olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Suriye paramparça olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Suriye'de 2017 yılında yapılan kimyasal saldırıya dönük sınırlı bir saldırı yapıldığını belirterek, üç senaryonun konuşulduğunu kaydetti. Yılmaz, "Suriye'nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, Esad'a suikast veya Esad'ın sarayının bombalanması, Esad ordusunun savaşma kapasitesinin zayıflatılması. Suriye'de müdahalenin gerekçelerine baktığımız zaman, net bir şey görüyoruz. Irak'a müdahale kimyasal silah ve El Kaide'ye verilen destek gerekçesiyle başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse, Suriye'de iç savaşta çeşitli tarafların kullandığı kimyasal silah iddiası uluslararası toplumun müdahaleye meşruiyet zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya sürülüyor" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Suriye'de kapsamlı bir müdahale olduğu takdirde İsrail'in bir taşla iki kuş vuracağını söyleyen Yılmaz, İsrail'in Esad'dan ve Esad'ın çağrısıyla Suriye'ye giden İran varlığından kurtulacağını savundu. Yılmaz, "ABD'de başarılı olursa Rusya'dan kurtulacak. İsrail endeksli bir endişenin ABD'de havale edilmesi ve uluslararası topluma mal edilip Suriye'ye dönük bir askeri müdahale şeklinde okumalıyız. Irak'ın üniter yapıdan federal bir yapıya dönülmesi, müdahaleyle iç savaşın başlaması Türkiye'nin önceliği değildi ama bu hükümet Irak'a müdahaleyi destekledi. Eğe müdahale geniş kapsamlı olursa ve arazide bir boşluk yaratılırsa, Suriye'!de Irak benzeri bir yapı ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Suriye'de yeni, bir dinamik çıkacağını belirten Yılmaz, "Türkiye, Suriye'nin siyasi çözümünü öne alan, daha sağduyulu, kapsayıcı, bütün bu planları görüp ona göre hareket eden bir noktaya çekilmesi gerekir. Bizim uyarılarımıza sağduyulu herkesin dikkat edeceğini biliyoruz. Suriye'de terör örgütlerine alkış tutuldu. Suriye paramparça olacak" dedi.

İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD-Rusya ABD Donald Trump Suriye füze

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 53 yorum
İKİSİNİDE DİZE GETİRECEĞİZZZZ HEM AMERİKAYA HEM RUSYAYA OSMANLI TOKADINI ŞEPEŞİLLEYİ YAPIŞTIRACAZ! TÜRKİYE KARŞISINDA HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ!! HAK YOLUMUZ İSLAAAM YOLUMUZ ALLAJ YOLU ALLAHI ARKASINA ALAN KAYBETMEZ TÜRK MİLLETİ AZİZ BİR MİLLET ORDUSU GAZANFERDİR! ESKİDENDİ AYAR VERMELER ARTIK GÜÇLÜYÜZ BÜYÜĞÜZ ! ELHAMDÜLİLLAH
korkma sen korkma bahçelinin 5000 ülkücüsü hazır nasıl olsa :)
@oozn Merak Etme Elhamdülillah Hep Hazırız Sen Karının Eteğinin Altından Sosyal Medya ya Yazmaya Devam ;)
bu nasıl iştir çıkdırıyorum dolar eyro gitmiş halen ne konuşuyo
savaşma seviş rus kızları güzeldir :)
cok etkileyici bi acıklama
Chp liler israilli zaten ermeni yahudi kırması chp nin şu an yonetimi:::)))
@olcay_1984_fttca Ulan arap kırması Türk bile değilsiniz siz; fetönün kırmaları burada kendisi abd
senin dedende ermeni dolayısıyle sende öylesin.
Türkiye neden Rusyaya destek olmuyor veya olamıyor acaba??????
Yorum şu olabilir. "Yapmayın abeler, bizim ehonomi iyice çöktü dolar aldı başını gidiyor.
CHP : rusya abd krizini ak parti çıkarmıştır ????
bize dokunmasınlarda yesinler birbirlerini. dolar uctu ekonomi kötüye gidiyor tr de
eşek kadar devlet adamı güya trump attigi tweet menemen spor taraftari gibi bekle rusya füzeler geliyor fanatik gazetesi haber basligi gibi Allah Dünyayı manyaklardan ve gerizekalilardan korusun
Dünya da ekonomi kötü ülkelerin büyüme oranlarına bakın son 10 yılda yine bizimkiler idare etmeye çalıştı dünya karışık arkadaş dünya abd de evsizlerin sayısı 50 milyon türkiye kadar evsiz var.
Soronlar askeri yöntemle çözülmez diyen ABD işbirlikçisi zat,ne diye eli kanlı katilleri ABD ile bir olup Suriye'ye saldınız.Şam'da namaz kılma sevdanıza ne oldu?
BAŞ AKTÖR TÜRKİYE DE ABD HAVA SAAHALARINI AÇAN BEN CE BU SAVAŞ TA TARAFTIR
BOP taşeronluğu yapıp eyy esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye dolduruldu anadoluda TÜRK milleti azınlığa düşürülmek için TÜRK düşmanı PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlar ne oyunlar açtı başımıza milliyeti belirsiz soysuzlar
Twitterdan olmaz . Trumpun kursuye cıkıp EEYYYY RUSSIA dıye bagırması lazım biz oyle gorduk buyuklerımızden ..
vay ülkeme bir yanda işbirliği yaptığımız rusya ama rusya esedi destekliyor bir yanda ekonomik gücü ve askeri teknolojisiyle abd ve avrupa arada kaldık desenize
Muhterem fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen onunbununcocguuklari ile fetosun turkce olimpiyatlarında selvi çekilen onunbununcocugu akitler nerede??
kimseye bişey olmaz yine biizim başımız ağrır birde suçsuz insanlar
saçma sapan nidalar atana kadar akıllanın artık dolar fırladı 42'ye yaklaştı benzin ona bağlı olarak 6 küsür oldu siz hala dize getireceğiz havasındasınız giren bize girdi
endişeye mahal yok İt İti ısırmaz ama iti ite bogdururlar
Dünyada pür dikkat bizimkilerin yapacağı açıklamayı bekliyordu zaten.
@kerem_1987_tzhpv aferin! savaş çıkarsa kime destek verirsek o kazanır!!! kendi saffımızı kendimiz belirlersek vay o savaş delilerinin haline.
bence bizi dinlerler guzel aciklama yapmisiz :)
Suriye nin paramparça olacağı kesin,sadece nasıl,ne şekilde,kimin ve kaç parçaya bölüneceği muammadır.Rusya ve ABD nin birbirine girmesi küresel bir savaş demek ve bu dünya savaşı herkesi etkiler...
Allah askina susun siz karismayin taraf olmayin en son taraf olun kiymetiniz artsin bir daha YANİLMİSİZ savunmasini bu ulke kaldirmaz
sizin yaptiginiz farksiz mi. kardesim artik savasin gozyasinin olmadigi bir dunya istiyor insanlar. sadece savasi para ister.
Sanki kendi kukla olduğu adam sokak kabadayısı değilmiş gibi:)) Sizin söylemlerinizin çoğu içerideki avanakları avlamak için içi boş sokak kabadayılığı zaten. Madem kötü bir şeyse sen de yapma bakalım... Avanak çok nasıl olsa atın yalanı
türkiye arabulucu olmalı
Euro ile doları konuşun beyler almış başını gidiyor Milliyetçi bir ülkede Türk parasının değer kazanması lazim ama bizde tam tersi nedense!Ben buna sözde milliyetçilik derim!Siz gidiler sizi uyuyun bakalim milletimizi!Elbet uyanacaktır bizim milletimizse!
Dinime küfreden müslüman olsa bari.
bu abd dünyanın başına bela olacak
bu iki devlet bizim için yarışa girdi yarışın adı S400 füze savunma sistemi amerikanınmı yoksa rusyanınmı füze savunma sistemi güçlü olan yine bize olacak dallandırıp budaklandırmaya gerek yok deney yapacaklar görüyorsunuzzz
Muhterem fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen onunbununcocugu kimdir eyyy adalet nerdesin
taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacak gibi.
sizin savaş yeriniz dünya değil zaten bokunu çıkardınız
BU OYUN ÇOK BÜYÜK BİR OYUNDUR İNGİLTERENİN 100-150,YILDA KURDUĞU OYUNDUR BU OYUNDA MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN TOPRAĞINA VATANIMIZA BEKAAMIZA KURULAN BU BÜYÜK OYUNU BOZMAK YANLIZCA BOZAÇAK OLAN TEK İRK,TIR. O BÜYÜK İRK,TA YANLIZCA MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUDUR. BU OYUN TÜRKİYEMİZ ÜZERİNE OYNANAN OYUNDUR ONUN İÇİN BENİM DEVLETİM BUR,DA AKILLI OLSUN BU OYUNU ALLAHIN İZNİYLE NASIL TARİHTE BOZDUK ŞİMDİDE BOZAÇAĞIMIZA EMİNİM ALLAH MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN AMİN. DİKKAT BU OYUNDA KAYBEDER SEK GEMİ BATARSA HEPİMİZ DENİZİN DİBİNDE YATARIZ UYANMA ZAMANI GELMEDİMİ MÜSLÜMAN TÜRK ULUSU UYAN
SOKAK KABADAYILIĞI TAYYİPTEN GEÇMİŞTİR SAYIN BİNALİ SİZLERE YABANCI DEĞİL BU SOKAK KABADAYILIĞI
Abd rusya danisikli dovus yapiyorlar turkiyeyi harcayacaklar petrolu bolusecekler israili buyutecekler
tüm bunları faturası inşşallah bize patlamaz.
KORKMAYIN HAZIR OLUN AYRICA TRUMPIN ALKI DENGESI YERINDE RAPORU ISTIYORUZ SONRA BOSUNA SAVASILMASIN SAVAS GECERSIZ SAYILMASINDA!
Diğer Haberler
Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Hillary Clinton'a porno film şoku!

Hillary Clinton'a porno film şoku!

'Kanserim' yalanıyla binlerce dolar topladı, hapse mahkum edildi

'Kanserim' yalanıyla binlerce dolar topladı, hapse mahkum edildi

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.