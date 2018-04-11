ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD ile Rusya arasındaki kriz büyüyor. Türkiye'de gerilim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 'Rusya hazır ol, füzelerimiz geliyor' mesajıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bozdağ 'Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik.' ifadelerini kullandı. BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya restleşmesi ile ilgili olarak "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamın değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" diye konuştu. CANİKLİ: ABD VURURSA, RUSYA KARŞILIK VERİR



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerginliği konusunda "Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Bakan Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

T 24'ün haberine göre Canikli'nin açıklamaları şöyle:"Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz. Afrin'in rejime teslimi söz konusu olamaz." CHP'DEN AÇIKLAMA



Krize CHP'den de bir yorum geldi. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Suriye'de tırmanan gerilimi değerlendiren Yılmaz, olası bir askeri müdahalenin kazananının İsrail olacağını söyledi.