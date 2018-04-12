ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

Suriye’de kimyasal saldırı iddialarıyla birlikte dünyanın tansiyonu yükselirken, ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden de dikkat çekici açıklamalar geldi. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, bir grup gazeteciye konuşan ABD yetkilisinin açıklamaları ve sorulara yanıtları özetle şöyle:
Birkaç ay önce olsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim. Şu an çok daha iyimserim. İki ülke liderleri ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar.
Talimat en üst makamdan, Trump’tan geliyor. Münbiç konusunda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu yol bulmak istiyoruz.
Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.
'İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR'
Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.
GÜLEN'İN İADESİ
(Gülen’in iadesi) Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Şunu söylemeliyim ki ABD yargısının kanıt beklentisi çok yukarıdadır. Koordinasyon ve istihbarat paylaşımı devam ediyor.
'TÜRKİYE YÜKSELEN BİR GÜÇ'
ABD’de de Türkiye son dönemde yükselen bir güç olarak biliniyor. Kongrede sorarsanız, Türkiye’deki OHAL, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konusunda endişeli olan çok kişi var. İnsanlar kelimelerden çok görsel imajı hatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının protestoculara saldırması unutulmuyor.
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