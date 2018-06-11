HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

Reuters haber ajansı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladığını duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre yaptırım uygulanan şirketlerin siber aktiviteler aracılığıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne materyal ve teknolojik destek sağladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin yaptığı açıklamada bu aktivitelerin ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehlike attığı belirtildi.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Erdoğan: ‘Kandil’e Operasyonu Başlattık’Erdoğan: ‘Kandil’e Operasyonu Başlattık’
ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü oradaABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya yaptırım iş adamları şirket ekonomi

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Çocuk kaçırdığı iddiasıyla iki kişi linç edilerek öldürüldü

Çocuk kaçırdığı iddiasıyla iki kişi linç edilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.