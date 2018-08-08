HABER

ABD Rusya’ya Yeni Yaptırıma Hazırlanıyor 

08.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya kimyasal silah kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtildi

ABD Rusya’ya Yeni Yaptırıma Hazırlanıyor 

ABD, Rus hükümetinin İngiltere’de eski bir Rus casus ve kızını öldürmek amacıyla sinir gazı kullandığını tespit ettiğini ve Moskova’ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya kimyasal silah kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın kendi vatandaşlarına karşı öldürücü nitelikte kimyasal ya da biyolojik silah kullandığı kaydedildi.

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı, geçen Mart ayında İngiltere’nin Salisbury kentinde Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlenmişti.

İngiltere saldırıdan Rusya’yı suçlarken, Kremlin ise suçlamaları şiddetle reddediyor.

Mart’taki bu saldırıdan sonra Rusya’yla hiçbir bağlantısı bulunmayan diğer iki İngiliz vatandaşı da aynı maddeye maruz kalarak zehirlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırımların, 15 günlük Kongre’ye bildirim süresinin tamamlanmasının ardından 22 Ağustos’ta ya da o civarda yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
ABD Yaptırımlarına Hedef Olan İran’da ProtestolarABD Yaptırımlarına Hedef Olan İran’da Protestolar
Dolar Neden Durdurulamıyor?Dolar Neden Durdurulamıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!

Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!

Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.