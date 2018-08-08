ABD Rusya’ya Yeni Yaptırıma Hazırlanıyor 

ABD, Rus hükümetinin İngiltere’de eski bir Rus casus ve kızını öldürmek amacıyla sinir gazı kullandığını tespit ettiğini ve Moskova’ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya kimyasal silah kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın kendi vatandaşlarına karşı öldürücü nitelikte kimyasal ya da biyolojik silah kullandığı kaydedildi.
Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı, geçen Mart ayında İngiltere’nin Salisbury kentinde Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlenmişti.
İngiltere saldırıdan Rusya’yı suçlarken, Kremlin ise suçlamaları şiddetle reddediyor.
Mart’taki bu saldırıdan sonra Rusya’yla hiçbir bağlantısı bulunmayan diğer iki İngiliz vatandaşı da aynı maddeye maruz kalarak zehirlendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırımların, 15 günlük Kongre’ye bildirim süresinin tamamlanmasının ardından 22 Ağustos’ta ya da o civarda yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.
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