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Kaza geliyorum demedi! Rüzgara kapılan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı!

24.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Maryland eyaletinde, bir kadının, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması nedeniyle yaralandığı belirtildi.

46 yaşındaki kadının olay sırasında Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu ve helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Pennysvanialı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Geçen hafta da New Jersey eyaletinde İngiltere vatandaşı bir kadının bacağına plaj şemsiyesi saplanmıştı.

Son olayda, sahipsiz bırakılan kiralık şemsiyenin uçup, kadının göğsüne saplandığı açıklandı.

ABD basınına göre, şemsiyenin çıkarılması için sapı itfaiye ekiplerince kesildi.

Geçen Pazartesi günü de, 67 yaşındaki Margaret Reynolds adlı Londralı bir kadın, New Jersey eyaletindeki Seaside Heights'ta bulunan plajda yatarken, çıkan rüzgar şemsiyenin ayak bileğine saplanmasına yol açmıştı.


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ABD rüzgar plaj şemsiye GÖĞSÜNE SAPLANDI maryland

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