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ABD saldırının detaylarını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 23:59 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Deyrizor ilinde PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahına" bir tabur askerin, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün "karargahının" 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı.

ABD saldırının detaylarını açıkladı

Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, "Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı. Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." şeklinde konuştu.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Söz konusu rejim yanlısı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu "karargahın" 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.

White, ABD öncülüğündeki koalisyonun, müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen rejim destekli araçların ise hedef alınmadığını söyledi.

SAYI VERMEDİ

Amerikan medyası 100'den fazla rejim yanlısı milisin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmayacağını dile getirdi.

Rusya ile ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran White, ayrışma kanalının amacına hizmet ettiğini söyledi.

Saldırıda bulunan grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade eden White, "Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. DEAŞ'la mücadeleden alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır." dedi.

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ABD Pentagon PKK saldırı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Değil, En Azından Bizim Elimiz Bi Abd nin Bide Rusyanın Cebinde Bunu Biliyoruz İki Testiyi Birbirine Vurup Sağlam Kalanla Yolumuza Devam Etmek En Mantıklısı, Sağlam Dediğim Zaten Oda Ağır Hasarlı, O Testi'yi de Su (riye) Yolunda Kırdık mı Hem Masada Hem Sahada Rakipsiz Kalırız, Zannımca Şuan ki Politika Bu Yönde İnşallah Sonuç Devletimiz Ve Milletimiz İçin Refah Olur..
yüztane yazsa bintane küfür etsem yine yayınlamaz bu mynet korkak..
haalen sıfır yorum korkaklar sizi......
yasak lan a cak sın.....................
@mozkaymak_2017 mynet yasaklanacaksın demiştim neden sansür.
Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Değil, En Azından Bizim Elimiz Bi Abd nin Bide Rusyanın Cebinde Bunu Biliyoruz İki Testiyi Birbirine Vurup Sağlam Kalanla Yolumuza Devam Etmek En Mantıklısı, Sağlam Dediğim Zaten Oda Ağır Hasarlı, O Testi'yi de Su (riye) Yolunda Kırdık mı Hem Masada Hem Sahada Rakipsiz Kalırız, Zannımca Şuan ki Politika Bu Yönde İnşallah Sonuç Devletimiz Ve Milletimiz İçin Refah Olur.
@kanun_86 AMİN
@kanun_86 )))
rusya esata acil s 300 vermeli abd nin hava saldırılarını kısıtlamak gerekli
orta doğu olmuş uluslar arası savaş oyunu
abd sıkıştığı zaman haksızken haklı duruma geçmek için veya yaptıklarını meşru göstermek için kendi vatandaşlarını öldürmekten çekinmez...ikiz kulelerde ki yaptıklarının faydalarını gördüğünden aynı tür senaryoları değişik ülkelerde değişik şekillerde uygulamaya sokuyor..bugün suriye de de aynı oyunu oynuyor...artık senaristlerini değiştirmesi gerekiyor ..kimse yemiyor bu sahtakarlıkları...
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