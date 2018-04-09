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ABD Savunma Bakanı: Askeri müdahale ihtimal dışı değil

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'de Esed'in kullandığı kimyasal silah saldırısı sonrası "askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil" açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı: Askeri müdahale ihtimal dışı değil

Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.

Mattis, kimyasal silahla saldırı sonrası Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

İNGİLTERE: KİMYASAL SALDIRIDAN SURİYE'Yİ DESTEKLEYENLER SORUMLU

Duma'daki kimyasal saldırıyla ilgili yeni bir açıklama da İngiltere'den yapıldı. Açıklamada, kimyasal saldırıdan Suriye'yi destekleyenlerin sorumlu olduğu belirtildi.

SALDIRI SONRASI İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU

Duma'da 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırı sonrası Suriye'deki Esad rejimine ait Humus'taki hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ancak bugün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Humus'taki hava saldırısının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak Humus'taki hava üssüne 8 füze attığı, 5'nin Suriye savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Humus'taki askeri üste 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve ölenlerden 2'sinin İranlı olduğu ileri sürüldü.

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
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ABD ABD Savunma Mattis Suriye

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
akp şimdi amerikancı olacak. kıvıracak eyy amerika demek yasak olacak..
Amerika Suriyeye müdahele için zemin hazırlıyor
Bence de kimyasalı İsrail atmıştır. Bu da ABD'nin ekmeğine yağ sürüyorsa bir kez daha İsrail gerçeğini düşünmek gerek.
Esada AB PAPA bilumum haçlılar israil birde BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan zat düşman hadi kına yakın amerikanın çocuğu BOP taşeronları küresel güçlerin piyonları PAPA çocukları
Esada AB PAPA bilumum haçlılar israil birde BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan zat düşman hadi kına yakın amerikanın çocuğu BOP taşeronları küresel güçlerin piyonları PAPA çocukları
Durduğunuz hata Hem SURİYE ye hem de işgal gücü olarak o topraklarda olan TÜRKİYE ye askeri müdahale şart.
İşgalci, kalleş, katil ABD.
abd dansözlüğe devam kıvırma
mahbsddn sen ne çocuğusun ben anlamadım hala amerika sallar bişi yapmaz zaten petrol doğalgazların olduğu yerleri zapteddi
ortadoguda başka bir yerde savaşın
tayyip de esat düşmanıydı.
bakalım tayyip abdye yanaşacak mı bu konuda?
T.Ç'NIN BAŞINDA 16 YILDIR YAHUDİ DEVŞİRMESİ VE KOYUNLARI VAR.İSRAİLE HİZMET EDİYOR,VADEDİLMİŞ TOPRAKLARI HEDİYE ETTİRİLECEK T.Ç DE PARCALANACAK.EY AKLI SELİM İNSANLAR GÖREVLİLER SİLKİLENİN MEMLEKET VE İSLAM ELDEN GİDİYOR.
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