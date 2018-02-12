HABER

ABD Savunma Bakanı kabul etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 06:17 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.

ABD Savunma Bakanı kabul etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını belirtti.

Mattis şunları kaydetti:

“Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı.”

Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz." dedi.

Mattis, ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti.

Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.

(AA)

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zorABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor
Mattis’ten ‘Menbiç’ AçıklamasıMattis’ten ‘Menbiç’ Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jim Mattis ABD Savunma Bakanı PYD/PKK Afrin

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünyanın en büyük terör örgütü abd dir. günümüz haçlı ordusu. amerika'nın halkını varoş yetiştirme sebepleri avrupa'nın savaş, harekat gibi ayak işlerini yapmasıdır. amerikan halkı dünyanın en koyun halkıdır.
Nasılda bizi saf zannediyorlar. Bunlar gücün farkında bile değiller
PYD li teröristlerin Afrin'e kayması ön görülemeyecek bir durum mudur ? ABD bizimle resmen dalga geçiyor..
Diğer Haberler
Ölülere yer kalmayan kent: Dakka

Ölülere yer kalmayan kent: Dakka

HRW: Suriyeli Kürtlerin elinde IŞİD üyelerinin eşi ve çocuğu olan 800 kişi var, bazıları Türkiye vatandaşı

HRW: Suriyeli Kürtlerin elinde IŞİD üyelerinin eşi ve çocuğu olan 800 kişi var, bazıları Türkiye vatandaşı

İnternet sitelerine girenlerin bilgisayarları, kripto para üretmek için kullanıldı

İnternet sitelerine girenlerin bilgisayarları, kripto para üretmek için kullanıldı

Londra City Havalimanında 'bomba' alarmı! Bölge hava trafiğine kapatıldı

Londra City Havalimanında 'bomba' alarmı! Bölge hava trafiğine kapatıldı

ABD'li muhabir sordu! Rusya'dan çıldırtacak cevap

ABD'li muhabir sordu! Rusya'dan çıldırtacak cevap

Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama: PYD-Esad ittifakı doğrulandı

Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama: PYD-Esad ittifakı doğrulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.