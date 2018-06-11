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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 23:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Menbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

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