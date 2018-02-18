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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Menbiç açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Suriye'de DEAŞ'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Menbiç açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Suriye'de DEAŞ'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mattis, Avrupa seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE HEMFİKİR OLDUĞUMUZ ALANLAR ÇOK"

DEAŞ’tan alınan bölgelerin kontrolünün orada yaşayan yerel halkına bırakılması konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirten Mattis, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan konular veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok."

Fransa, İtalya ve İspanya'nın Türkiye ile çalıştığını hatırlatan Mattis, Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında birçok konunun bulunduğunu dile getirdi.

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Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke arasındaki önemli birçok konu hakkında birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"MENBİÇ MEKANİZMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Türkiye ile ABD’nin PYD/PKK’nın Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, "Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin'de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti

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Anahtar Kelimeler:
James Mattis DEAŞ Menbiç

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunlar oyalama taktiği, abdye zerre kadar güvenenin aklından şüphe ederim.
Yeni oyun yeni plan ne yapabiliriz bu konuda hummalı çalışıyoruz demek istiyor ABD geri zekalıları. Uyanık olmazsak yutarlar...Sınırların her tarafında Kandil dahil kontrol devamlı bizde olmalı, DEAŞ bahane, bunu yaratan yardım edende ABD nin kendisi. AB de ABD ne derse yanında, Hrirtiyan yahudi dayanışması. Bizde ise SUUDİ ile İRAN nasıl savaştırılır planları halen geçerli,dost değiller zıt iki ortadoğu devleti,sorunun ana kaynaklarından biri, SUUDİler İsrail gibi ABD yamağı İran ne yapsın.
üzerinde çalışacağız noktalar moktalar yok buralar bizim coğrafyamız 12.000 km den gelip buraları siz şekillendiremezsiniz buraları biz düzenleriz biz öyle her dediğinize tamam diyen bir TÜRKİYE yok
işte bu .yaşasın türk-amerikan dostluğu.amerikaya sonsuz güveniyoruz ve destekliyoruz.gerçek dost ve ortak böyle olur.
Yalancılar bunlara asla güvenilmez asla,bunlar oraya teröristleri gizli gizli yerleştirip orada tekrar yuvalanması için böyle bir duruma tamam diyor.orada ki halkı çok mu düşünüyormuş abd,ona mı kalmış oranın düzeni,ırak taki gibi yapar.Bulundukları yeri darmadağın perişan ediyolar.abd önce kendini düzeltsin,Türkiye nin başarısına ortak olacak aklı sıra,oraları terk etmemek için kendine Türkiye ile iş birliği görünümü vererek,sonra saldırttacak teröristleri.Türkiye asla bunlarla iş birliği yapmamalı,abd orayı terk etmeli desteği çekmeli.Türkiye bilir ne yapacağını,yoksa yapılan herşey boş olur
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