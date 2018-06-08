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ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD arasında Washington'daki Menbiç zirvesinin ardından ilk temas gerçekleşti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Menbiç konusunda önemli mesajlar verdi. Mattis, “Türkiye’nin meşru menfaatleri ile çalışmanın bir yolunu bulmak zorundayız” derken, SDG’yi ise savundu.

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

Hürriyet'in özel haberine göre NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak için Brüksel’e gelirken uçakta konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’nin menfaatleri dikkate alınarak çalışma mesajı verdi. Buna karşın Ankara’nın en hassas olduğu konulardan olan, büyük bölümünü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Mattis’in bu vurgusu ABD’nin mevcut politikasını tamamen değiştirmediğini gösteriyor.Mattis, iki ülkenin üzerinde anlaştığı yol haritası konusunda, “Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesi. Esad’ın, İran ve Rusya’nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye’nin meşru menfaatleri ile çalışmanın bir yolunu bulmak zorundayız” dedi. Türkiye’nin meşru güvenlik menfaatlerini nasıl ele alacakları ve onların güvenliğini nasıl arttıracakları konusunda çalıştıklarını ifade eden Mattis, “SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile DEAŞ’ı yenen tek örgüttü. Bu örgütü kenara itmeyeceğiz” dedi. Mattis, SDG’nin DEAŞ’ı durdurma konusunda önemli olduğunun altını çizdi.

‘ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Mattis, en karmaşık savaş alanı olarak nitelediği Suriye’de hem NATO müttefiki Türkiye hem de Ankara’nın kesinlikle devreden çıkarılmasını istediği SDG ile nasıl çalışılacağı konusunda ise, “Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da DEAŞ’ı yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye’ye karşı değil, Türkiye’yi dikkate alarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

CANİKLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mattis, NATO karargâhında ilk ikili görüşmelerinden birini de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Menbiç konusunda üzerinde anlaştıkları yol haritası da görüşmenin başlıkları arasında yer aldı.

NATO RAHATLADI

Suriye bağlamında ABD ile Türkiye arasında uzun süredir yaşanan gerginliğin yol haritasıyla azalma sinyalleri vermesi sadece Ankara-Washington hattında değil NATO’da da rahatlama yarattı. NATO doğrudan Suriye konusuna müdahil olmasa da iki önemli müttefiki arasında gerginlik yaratan bir unsurun bulunmasının rahatsızlığını yaşıyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün basına yaptığı açıklamada, müttefik olan Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının ittifak açısından da önemli olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: MASADA VE SAHADA GÜÇLÜYÜZ

MENBİÇ’ten terör örgütü YPG’nin temizlenmesi konusunda ABD ile yol haritası konusunda mutabık kalındığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Eğer masada diplomasi ile PKK ve YPG’yi temizlersek ne âlâ. Aksi takdirde Kandil, Afrin, Cerablus’ta olduğu gibi Menbiç’te de bu teröristleri temizlemek durumundayız. Bölgenin istikrarını bozuyor. Masada ve sahada güçlüyüz. Türkiye sadece kendi çıkarlarının peşinde değil, uluslararası arenada sözü dinlenen bir ülke olduk” dedi. Menbiç’ten sonra yol haritasını Fırat’ın doğusunda uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile mutabakatın bu yönde olduğunu söyledi.

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mattis ABD savunma bakanı Temas Menbiç Zirve

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