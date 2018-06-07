HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Savunma Bakanı: SDG'yi bir kenara itmeyiz

07.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG'nin çekilmesi konusunda anlaşılan Menbiç'le ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı: SDG'yi bir kenara itmeyiz

Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Mattis, SDG'yi de "bir kenara itmeyeceklerini" belirtti.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'nin çekileceği Menbiç kenti konusunda Ankara ile Washington arasında sağlanan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, "Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorunda olduklarını" ancak YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) de "bir kenara itmeyeceklerini" söyledi.

Türkiye ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerin ABD'nin SDG ile bölgede yürüttüğü operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair soruyu cevaplarken bu yanıtı veren Mattis, SDG'nin zamanında IŞİD'i sahada yenen tek örgüt olduğunu belirtti ve IŞİD'in hâlen tamamen yenilmediğini ifade etti. ABD'li Bakan, bu nedenle IŞİD'e karşı sürdürülen operasyonların "kritik" önem arz ettiğini söyledi.

"Gördüğüm en karmaşık savaş alanı"

Mattis, ABD'nin Türkiye ve SDG ile iş birliğini aynı anda sürdürüp sürdüremeyeceğine dair soruya ise "Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı" yanıtını verdi. Bir yandan Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan da IŞİD'i yenmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı, bunun "çok zor bir iş" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ama bunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz."

Mattis Brüksel'deki toplantılar sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de bir araya gelecek.

Yol haritası

Türkiye ve ABD Suriye'de YPG kontrolündeki Menbiç kenti konusunda izlenecek yol haritası üzerinde anlaşmıştı. İki ülke dışişleri bakanları, Pazartesi günü Washington'da bir araya geldikleri görüşmede, YPG'nin kentten çekilmesini öngören yol haritasını onaylamıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdıTeksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı
Mürekkep balığından hamile kaldı!Mürekkep balığından hamile kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İlginizi Çekebilir

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump Washington'da ilk iftarını verdi

ABD Başkanı Trump Washington'da ilk iftarını verdi

Teröristler Menbiç'ten çekilecek! Peki ne zaman?

Teröristler Menbiç'ten çekilecek! Peki ne zaman?

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: Alın ama kullanmayın

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: Alın ama kullanmayın

Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı

Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.