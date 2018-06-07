ABD Savunma Bakanı: SDG'yi bir kenara itmeyiz

Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Mattis, SDG'yi de "bir kenara itmeyeceklerini" belirtti.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'nin çekileceği Menbiç kenti konusunda Ankara ile Washington arasında sağlanan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, "Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorunda olduklarını" ancak YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) de "bir kenara itmeyeceklerini" söyledi.

Türkiye ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerin ABD'nin SDG ile bölgede yürüttüğü operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair soruyu cevaplarken bu yanıtı veren Mattis, SDG'nin zamanında IŞİD'i sahada yenen tek örgüt olduğunu belirtti ve IŞİD'in hâlen tamamen yenilmediğini ifade etti. ABD'li Bakan, bu nedenle IŞİD'e karşı sürdürülen operasyonların "kritik" önem arz ettiğini söyledi.

"Gördüğüm en karmaşık savaş alanı"

Mattis, ABD'nin Türkiye ve SDG ile iş birliğini aynı anda sürdürüp sürdüremeyeceğine dair soruya ise "Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı" yanıtını verdi. Bir yandan Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan da IŞİD'i yenmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı, bunun "çok zor bir iş" olduğunu söyledi ve ekledi: