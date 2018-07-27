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ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidine karşı kabineden ilk çatlak ses yükseldi. Savunma Bakanı Mattis "Bu tehdit askeri ilişkileri etkilemez" dedi.

ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez

ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

"ASKERİ İLİŞKİLERİMİZ ETKİLENMEZ"

Konuyu değerlendiren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

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ABD tehdit savunma bakanı mattis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ETKİLEDİ BİLE!!! ESADLA PYD MASAYA OTURDU!
hem tehdit et hem askeri ilişkileri etkilemez de . hıyarsız cacık mı olur .
askeri kozlarınızı kullanmayın sakın diyoo.
amarikanin geri vites lambalari yandi yine...
Kesin lan traşı. Boşaltın incirliği. (Derdim ben başkan olaydım ):)
çevirin kazı bakem
adam diyor ki benim seni askeri olarak vurmama gerek yok ekonomini çökertirim diyor bu mu geri adım ?
Çatlak sesmi :) eğer amerika amborga uygular yaptırımları devreye sokar ise TÜRKİYE CUMHURİYETİ incirliği kapatsın . olmadı diğer abd üstlerini tek tek kapatsın bak ozaman ambargoyu gorür . Ah be Muharrem İNCE olucaktı şimdi bak ozaman incirlik Good Bye olurmuydu olmazmıydı.
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