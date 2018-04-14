ABD Savunma Bakanlığı: 'Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’ye yönelik hava saldırısı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Pentagon, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Pentagon sözcüsü Dana White ve Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcüler, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte düzenlediği saldırı ile ilgili, “Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı; fakat etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sistemi vurulanlardan daha fazla ancak kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var” dedi.

3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onaylayan yetkililer, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığının da altını çizdi.

Sivil can kaybına dair bilgileri olmadığını söyleyen Dana White, Suriye hava savunma sisteminin hiçbir füzelerine müdahale edemediğini, Rusya’nın ise hava savunma sistemini kullanmadığını açıkladı.

White, "Esat hükümetinin kimyasal silahları tekrar kullanma kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığına eminiz" diye konuştu.