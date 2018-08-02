ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.
Senato'nun da kabul etmesinin ardından, Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını da öngören kararın yürürlüğe girmesi için tek onay mercisi ABD Başkanı Donald Trump kaldı. Trump'ın imzalaması halinde, Türkiye'ye F-35 yaptırımı da resmileşecek.
Yaptırım kararı, ABD 'nin 765 milyar dolarlık savunma politikası bütçesine dahil edilmesi nedeniyle, Trump'ın bunu veto etmesi zor görünüyor. Ancak ABD yasa yapma sisteminde, bu tip kararlar kongre onayından sonra, başkan imzası aşamasındayken de de değişebiliyor.
Ancak ABD yönetiminin de tutuklu Amerikalı Rahip Andrew Brunson nedeniyle, iki Türk bakan, Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e yaptırım kararıyla birlikte, Trump'ın önüne gelen F-35 kararında yumuşamaya gitmesinin pek olası görünmediği ifade ediliyor.
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