ABD Senatosu İç Güvenlik Bakanı’nı Sorguluyor

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielson’ı sorguluyor. Oturumda, bakanlığın bu yılki ABD ara seçimlerine yabancı müdahaleyi engelleme çabaları tartışılıyor.

İfadesi süren Nielson, seçimleri denetleme mekanizması olmamasının ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Nielson, bakanlığın seçim güvenliğini diğer tüm kritik altyapı meselelerinin üzerinde tuttuğunu açıkladı.

Kirstjen Nielson ayrıca, 2018 Kongre ara seçimlerinin ve gelecek seçimlerin Rusya’nın korsan saldırı girişimlerinin olası hedefleri olduğunu, tehdidin sürdüğünü bildiklerini belirtti.

Eski başkan Barack Obama döneminde iç güvenlik bakanı olan Jeh Johnson da bugün komisyona ifade verdi. Johnson, Rusya’nın Demokrat Parti’nin hizmet sağlayıcılarına saldırısıyla ilgili olarak FBI’in harekete geçmesi ile kendisine haber verilmesi arasında gecikme yaşandığını belirtti.

Jeh Johnson, Obama yönetiminin korsan saldırılarla ilgili halkı uyarmak için neden daha fazlasını yapmadığı sorusuna ise, “Seçimlerde taraf tutuyormuş gibi görünmekten, iyice ısınmış kampanya ortamına müdahil olmaktan çok endişeliydik” yanıtını verdi.