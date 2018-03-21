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ABD Senatosu İç Güvenlik Bakanı’nı Sorguluyor

21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielson’ı sorguluyor. Oturumda, bakanlığın bu yılki ABD ara seçimlerine yabancı müdahaleyi engelleme çabaları tartışılıyor

ABD Senatosu İç Güvenlik Bakanı’nı Sorguluyor

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielson’ı sorguluyor. Oturumda, bakanlığın bu yılki ABD ara seçimlerine yabancı müdahaleyi engelleme çabaları tartışılıyor.

İfadesi süren Nielson, seçimleri denetleme mekanizması olmamasının ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Nielson, bakanlığın seçim güvenliğini diğer tüm kritik altyapı meselelerinin üzerinde tuttuğunu açıkladı.

Kirstjen Nielson ayrıca, 2018 Kongre ara seçimlerinin ve gelecek seçimlerin Rusya’nın korsan saldırı girişimlerinin olası hedefleri olduğunu, tehdidin sürdüğünü bildiklerini belirtti.

Eski başkan Barack Obama döneminde iç güvenlik bakanı olan Jeh Johnson da bugün komisyona ifade verdi. Johnson, Rusya’nın Demokrat Parti’nin hizmet sağlayıcılarına saldırısıyla ilgili olarak FBI’in harekete geçmesi ile kendisine haber verilmesi arasında gecikme yaşandığını belirtti.

Jeh Johnson, Obama yönetiminin korsan saldırılarla ilgili halkı uyarmak için neden daha fazlasını yapmadığı sorusuna ise, “Seçimlerde taraf tutuyormuş gibi görünmekten, iyice ısınmış kampanya ortamına müdahil olmaktan çok endişeliydik” yanıtını verdi.

Senato İstihbarat Komisyonu, Obama ve Trump yönetimlerinin, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesini engellemek konusunda hızlı davranmadığını savunuyor.

Komisyon soruşturmaları, Kongre’ye seçim sistemlerinin saldırıya uğramasının engellenmesi için eyaletlere federal yardımın arttırılması yasasını acilen geçirmesi tavsiyesinin ardından düzenleniyor.

Tavsiyeler arasında, eyalet seçim yetkililerine, oy kullanma makinelerinde internet bağlantısı olmaksızın kağıtlı denetim seçeneği sağlama çağrısı yer alıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı, Rus casusların 2016 başkanlık seçimleri öncesi, ABD’nin 21 eyaletinde oy sistemlerini hedef aldığını ve seçmenleri etkilemek için sosyal medya kampanyaları yürüttüğünü açıklamıştı. ABD istihbarat daireleri ise, Rusya’nın müdahalesi sonucuna varsa da korsan saldırıların seçim sonuçlarını etkilediğine dair kanıt olmadığını bildirmişti.

İstihbarat yetkilileri, Rusların 2018’in Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine müdahale etmek için yeni bir eylem hazırlığında olduğu uyarısını yineliyor.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi başkanı Richard Burr da, endişelerini dile getirmek için burada olduklarını ancak devlete ve yerel yönetimlere güvendiklerini açıkladı.

Komisyonun tavsiyeleri gelecek haftalarda açıklanacak seçim güvenlik raporunda ayrıntılı olarak yer alacak.

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