ABD Senatosuna Somali Kökenli Müslüman Aday

İki yıl önce Ilhan Omar eyalet meclisine seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olduğunda gazetelere manşet haber olmuştu. Omar, Minnesota eyaletinin orta batısındaki Minneapolis kentinin temsilcisi olarak seçilmişti. Omar şimdi de Amerikan Kongresi’ne girebilmek için yarışıyor.
Senatör Keith Ellison, geçtiğimiz günlerde Minnesota Eyaleti Başsavcılık koltuğu için yarışacağını ve bu yüzden yeniden senatörlük için aday olmayacağını açıkladı. Keith Ellison, Başsavcılık için adaylık süresinin dolmasına sadece saatler kala dosyasını tamamladı ve başvuruda bulundu. Ellison’ın çekilmesi, üç çocuk annesi, göçmen bir müslüman olan Somali asıllı Omar için adaylık yolunu açmış oldu.
Ellison, 2007 yılından buyana, Kongre’de Minneapolis’teki 5. seçim bölgesini temsil eden ilk Demokrat Müslüman olmuştu. Ellison, eyaletin Başsavcılık koltuğuna talip olduğunu, çünkü Başkan Trump’ın, Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili kısıtlayıcı politikalarına karşı mücadele etmek istediğini söylüyor.
Ellison, adaylık başvurusunu tamamladıktan sonra, Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarına Amerika’ya seyahat yasağı getirdiği yasakları gündeme getirdi ve “Müslüman yasağına karşı mücadeleye önderlik eden başsavcılar vardı. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmak istiyorum” dedi.
Kongre üyeliği adaylık başvurusunu tamamladıktan sonra Omar da yaptığı açıklamada Ellison’ın mirasını devam ettirmek istediğini söyledi. Omar, Ellison’ın kendilerinin hakları için sadece başkentte değil, eyalet içinde de herkesin sorunlarını duyurabilmesi için mücadele ettiğini belirtti.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu seçim bölgesinde, 14 Ağustos’ta yapılacak seçimlerde Omar, senatodaki koltuk için yarışacak birkaç adaydan biri.
Çok sayıda destekçisi ve taraftarı olan Omar, eyalet meclisi için de zorlu bir mücadele verdiğini, şimdi bir başka zor yarış için de hazır olduğunu söyledi.
Amerika’nın Sesi’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarına açıklama yapan Omar, “Zorlu bir mücadele verme ve başarılı olma konusunda kendimi kanıtladım. Şimdi de 5. seçim bölgesi ve eyaletimizin halkı için yeni bir mücadeleye hazırım” dedi.
Omar’ın ailesi Somali iç savaşı yüzünden ülkesini terk etmiş ve 4 yıl Kenya’daki göçmen kampında yaşamış. Omar, 1995 yılında da Amerika’ya göç etmiş.
Ellison, 6 dönem boyunca senatonun önde gelen liberal üyelerinden biri olarak hizmet verdi. Ellison şimdi, başsavcı Lori Swanson’ın vali adayı olması üzerine başsavcılık için adaylığını açıkladı.
Ellison şimdi eyalet genelinde zorlu bir mücadeleye giriyor. Bu yarışta, arkasında partinin de desteği bulunan aday Matt Pelikan ve eski Minnesota başsavcısı Mike Hatch’le yarışacak.
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