ABD Senatosuna Somali Kökenli Müslüman Aday

İki yıl önce Ilhan Omar eyalet meclisine seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olduğunda gazetelere manşet haber olmuştu. Omar, Minnesota eyaletinin orta batısındaki Minneapolis kentinin temsilcisi olarak seçilmişti. Omar şimdi de Amerikan Kongresi’ne girebilmek için yarışıyor.

Senatör Keith Ellison, geçtiğimiz günlerde Minnesota Eyaleti Başsavcılık koltuğu için yarışacağını ve bu yüzden yeniden senatörlük için aday olmayacağını açıkladı. Keith Ellison, Başsavcılık için adaylık süresinin dolmasına sadece saatler kala dosyasını tamamladı ve başvuruda bulundu. Ellison’ın çekilmesi, üç çocuk annesi, göçmen bir müslüman olan Somali asıllı Omar için adaylık yolunu açmış oldu.

Ellison, 2007 yılından buyana, Kongre’de Minneapolis’teki 5. seçim bölgesini temsil eden ilk Demokrat Müslüman olmuştu. Ellison, eyaletin Başsavcılık koltuğuna talip olduğunu, çünkü Başkan Trump’ın, Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili kısıtlayıcı politikalarına karşı mücadele etmek istediğini söylüyor.

Ellison, adaylık başvurusunu tamamladıktan sonra, Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarına Amerika’ya seyahat yasağı getirdiği yasakları gündeme getirdi ve “Müslüman yasağına karşı mücadeleye önderlik eden başsavcılar vardı. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmak istiyorum” dedi.