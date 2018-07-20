ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye yeni yaptırım girişimi

ABD Senatosu, Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarınca yeni kredi verilmesinin engellenmesi için bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı teklifi Türkiye'de yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesinin ardından geldi. "Türkiye Uluslararası Finans Kurumları Yasası" adlı tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlardan oluşan altı senatör tarafından Senato'ya sunuldu. Tasarıda, Türkiye'ye yeni kredi ve mali ya da teknik destek verilmesinin engellenmesi için Hazine Bakanı Steven Mnuchin'dan, Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yönetim kurullarındaki ABD'li üyelere talimat vermesi istendi. ABD'li yönetim kurulu üyelerinden söz konusu bankalarda ABD'nin nüfuzunu ve oy gücünü bu doğrultuda kullanmalarının talep edildiği tasarıda, Türkiye'ye insani amaçlarla verilebilecek kredi ya da destekler ise yaptırım dışında tutuldu. IMF için de çağrı yapıldı Tasarıda, Uluslararası Para Fonu (IMF) dâhil diğer uluslararası finans kurumlarının ABD'li yönetim kurulu üyelerine de çağrıda bulunuldu.

Bu kurumlardaki ABD'li yönetimi kurulu üyelerine, "Türk hükümetine gelecekte verilecek taahhüt ve borçlar konusunda, Türkiye'de insan haklarının gelişimini sağlayacak bir tutum içinde uyumlu bir politika geliştirilmesi için diğer donör ülkelerle birlikte çalışılması için" talimat verildi. Tasarıda bu taleplerin dile getirildiği maddelerin, Türkiye'deki çifte vatandaşlar dâhil ABD vatandaşlarına ve diplomatik temsilcilik çalışanlarına yönelik "keyfi gözaltılar" sona erdiği takdirde hükmünü kaybedeceği belirtildi. Mahkemenin Brunson kararı İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmişti. Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson‘ın serbest bırakılması çağrısını yinelemişti. Trump, "Türkiye'nin ABD’li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” demişti.