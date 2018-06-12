ABD şiddet mağduru göçmenlere sığınma hakkını kısıtladı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, kendi ülkelerinde aile içinden veya bir çeteden gördükleri şiddet nedeniyle yabancıların ABD'de sığınma hakkına erişemeyeceklerini belirtti. Eşinden 15 yıl boyunca şiddet gören El Salvadorlu bir kadının ABD’de sığınma talebiyle ilgili davasında görüş bildiren Sessions, "Genel olarak, devlet dışı aktörler tarafından aile içi veya çete şiddetine maruz kaldıklarını iddia eden yabancılar iltica için değerlendirilmeyecekler” dedi.

31 sayfalık görüşte Sessions, aile içi şiddet veya çetelerin yarattığı şiddet gibi bazı suçların yabancı devletler tarafından kontrol edilemiyor olmasının ABD’de sığınma hakkı elde etmek için tek başına yeterli olmayacağını aktardı. İlticaya hak kazanmak için değerlendirilen beş kategoriden biri olan "bir sosyal grup tarafından işkenceye maruz kalma” kategorisini hedef alan ABD Adalet Bakanı, bu alanın "tabiatı gereği belirsiz” olduğunu söyledi. ABD’de sığınma hakkı elde etmek için değerlendirilen beş kategorinin diğer başlıkları ırk, din, milliyet ve siyasi üyelik.