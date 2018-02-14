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ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 16:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Maryland eyaltindeki ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) genel merkezi yakınlarında silahlı çatışma gerçekleşti. Olayda 3 kişi yaralandı. Bir kişinin olayın ardından gözaltına alındığı ifade ediliyor.

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
ABD maryland

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beter Ol Amerika.!!!
bize ne?
Abd nin yerel haberlerini vermeye mi başladınız artık? Osmanlı tokadı mı arıyorsunuz ????
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