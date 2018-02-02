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ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 01:05 | Son Güncelleme

Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD, geçen yıl Nisan ayında İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının ardından Humus'ta rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

Suriye lideri Beşar Esad'a bağlı güçlerin zaman zaman az miktarda kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililerden biri, "Uluslararası toplum Esad'a baskı kurmak için hızla harekete geçmezse, Suriye'nin kimyasal silahları, Suriye'nin ötesine ve hatta ABD'ye bile yayılabilir" iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD operasyon Trump Suriye

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Irak a da böyle girdiniz sonra yokmuş dediniz Allah bize birgün ABD yi yok oluşunu göstersin
Kan emici sülük, bi dene de gör bakalım..
KAÇ YAPTI NE OLDU Kİ,, BİR KERE DEĞİL ON KERE YAPSA YİNE BİR ŞEY OLMAZ...
tarihte, askerden çok sivil öldüren abd, operasyonun batsın emi...
adi herifler petrol azaldı galiba oranın hakimi biziz
kemall koruyordo esadı ben anlamadım bişey.!?
rusyayi ne yapacakmis bakayim, denedigine pisman eder rusya onlari
ONUN BUNUN ŞUNUN YANKEESİ NE ÇIKARIN,NE GAYEN VAR KM'LERCE UZAKTAN DA ÇEMKİRİYORSUN!!!?BİR ULUS;ISTİKRARI ADINA TEHDİTLERİNİ YOK EDİYOR!NEDİR SOKTUĞUMUN ÇIKARLARIN TAAAA ORDAN!!!!ŞUNU BİL Kİ:BİZ;ULUS OLARAK MÜCADELE İÇİN ASKER DOĞARIZ EĞER MAÇAN YİYORSA HERŞEYE HAZIRIZ! YETER Kİ "KANLI ELLERİNİ ÇEK ARTIK YURDUMDAN..."
BAHANEN HAZIR KİMYASALMIŞ.....PETROLLERİNİ EMECEM DESENE VAMPİR GİBİ..
HAZIR OLUN TÜRKLERE KIMYASAL ATACAK SURİYE ATTI DEYIP BİZ TÜRKİYENIN DOSTUYUZ DEYIP(KARGALAR GÜLER) SURİYEYE GİRECEK İYİCENE...YOLUNU HAZIRLIYOR TERÖRİST BAŞI ABD..
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