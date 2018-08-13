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ABD şokta! Ailesine sinirlenen öfkeli pilot uçakla kendi evine çarparak intihar etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

ABD’nin Utah eyaletinde aile içi şiddet nedeniyle gözaltına alınan bir pilotun serbest bırakıldıktan saatler sonra uçakla kendi evine çarparak intihar ettiği öğrenildi.

ABD şokta! Ailesine sinirlenen öfkeli pilot uçakla kendi evine çarparak intihar etti!

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Duane Youd isimli bir pilotun bu sabah erken saatlerde kendi evine uçakla çarparak intihar ettiği öğrenildi. Youd’un önceki gün aile içi şiddetten gözaltına alındığı ve bu sabah serbest kalır kalmaz intihar ettiği aktarıldı.

EVDE BULUNAN 2 KİŞİ ŞANS ESERİ KURTULDU

Eyalet şefi konu hakkında yaptığı açıklamada, uçağın Spanish Fork havaalanından kalktığını ve olay esnasında evde bulunan 2 kişinin de şans eseri kurtulduğunu belirtti. Görgü tanıkları ise olay sonrasında büyük bir yangının çıktığını ve evin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD pilot intihar Utah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne tür bi cinnet açıkça bunun adı gurur kendini beğenmişlik (kibir) insanlık yapıp geri adım atmak yerine kendini yok etti ailesinide yok ermek istedi neyse ki başaramadı böyle canavarlar dünyanın her yerinde.
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