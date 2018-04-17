ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.

MISIR İSTİHBARATI İLE GÖRÜŞTÜ



Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kısa süre önce Mısır İstihbarat Servisi Başkan Vekili Abbas Kamil ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bolton, Suriye'ye Arap gücü planına Mısır'ın katkıda bulunmak isteyip istemediğini araştırdı.

Bolton-Kamil görüşmesi öncesinde de Washington Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden inşasının finansmanı için milyarlarca dolar kanalize etmelerini istedi. Trump yönetimi sözkonusu Körfez krallıklarından bölgeye asker göndermelerini de talep etti.

LISTER: HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR



Suriye'de ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte IŞİD'in toparlanmasına izin verecek bir güvenlik vakumu oluşmasını önlemeye yönelik olduğu söylenen Arap ülkeleri gücü planıyla ilgili Ortadoğu Enstitüsü uzmanlarından Charles Lister şu değerlendirmeyi yaptı: ''Suudi Arabistan ile BAE zaten Yemen'e saldırıyor, Mısır da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği bir bölgeyi savunmak konusunda isteksiz olacaktır.''