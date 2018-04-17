HABER

ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde 65 bin kişilik bir PKK ordusu kurmak için harekete geçen ABD, bölgedeki askerlerini de çekmeyi planlıyor. Ancak Trump ve adamları, bölgeden çekildikten sonra 4 ülke askerlerini kendi üslerine yerleşmesi için görüşmelere başladı.

ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.

MISIR İSTİHBARATI İLE GÖRÜŞTÜ

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kısa süre önce Mısır İstihbarat Servisi Başkan Vekili Abbas Kamil ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bolton, Suriye'ye Arap gücü planına Mısır'ın katkıda bulunmak isteyip istemediğini araştırdı.

Bolton-Kamil görüşmesi öncesinde de Washington Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden inşasının finansmanı için milyarlarca dolar kanalize etmelerini istedi. Trump yönetimi sözkonusu Körfez krallıklarından bölgeye asker göndermelerini de talep etti.

LISTER: HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR

Suriye'de ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte IŞİD'in toparlanmasına izin verecek bir güvenlik vakumu oluşmasını önlemeye yönelik olduğu söylenen Arap ülkeleri gücü planıyla ilgili Ortadoğu Enstitüsü uzmanlarından Charles Lister şu değerlendirmeyi yaptı: ''Suudi Arabistan ile BAE zaten Yemen'e saldırıyor, Mısır da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği bir bölgeyi savunmak konusunda isteksiz olacaktır.''

ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK ABD YPG Suriye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motoru patlayan uçak acil iniş yaptı: Bir ölü, 7 yaralı

Motoru patlayan uçak acil iniş yaptı: Bir ölü, 7 yaralı

Avrupa Birliğin'den flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!

Avrupa Birliğin'den flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!

ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.