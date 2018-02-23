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ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanmayı ihtimal dışı tutmadığını söyledi.

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Chicago Üniversitesi Siyaset Enstitüsü'nde konuşan Haley, "Askeri çözüm, hiçbir halükarda ihtimal dışı tutulmuyor. Suriye krizinin merkezinde olmak istemiyoruz ancak insanları kimyasal silahtan korumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

'KİMYASAL SİLAH KANITI BULURSAK HAREKETE GEÇERİZ'

Haley, kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin teyit edilmesi durumunda, Washington'un Nisan 2017'de olduğu gibi Suriye'deki hedefleri vurabileceğini kaydederek, "Füze saldırıları, öylesine düzenlenmiyor. Vurulan bölgede kimlerin bulunduğunu anlamak gerekiyor. Başkan Donald Trump, planlarını açıklamayacağını ifade etti ancak Esad, kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt bulursak harekete geçeceğimizi anlıyor" diye konuştu.

'RUSYA'YA BASKIYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Haley, ABD'nin 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini koruyan ve Doğru Guta'ya insani yardım ulaştırılmasını engelleyen' Rusya'ya baskı uygulamayı sürdürdüğünün de altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Nikki Haley

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
"esedin kimyasal silah kullandığına dair kanıt bulunursa harekete geçebileceği"!!! nedir bu adamların kimyasal silah takıntısı Diğer silahlarla yanan parçalanan İnsanları, çocukları "Ölü" saymıyorlar galiba Bunların İnsanlığı Vicdanı çürümüş
kardesim durum şu ; diger silahlari bi satiyoruz ve para kazaniyoruz onlarla öldürülenler sorun degil. hem silahlarin menzili var ama kimyasal silah menzilsiz hic farketmeden washingtona kadar getirilebilir. ve bize karsi kullanilabilir. bizim umrumuzda olan bize yonelik tehtid var mi yok mu gerisi boş
kardesim durum şu ; diger silahlari bi satiyoruz ve para kazaniyoruz onlarla öldürülenler sorun degil. hem silahlarin menzili var ama kimyasal silah menzilsiz hic farketmeden washingtona kadar getirilebilir. ve bize karsi kullanilabilir. bizim umrumuzda olan bize yonelik tehtid var mi yok mu gerisi boş
Kimyasal silahı kullanan ABD'den başkası değil,mahana arıyor,Irak'taki saddam'a da kimyasal silah var müdahale edilmesi gerek dedi ama Irak'ı çöreklendi,aynısını Suriye'ye de yapmak iştiyorlar,o kadar adi bir ülkey ki denecek söz bulamıyorum,Tek gayesi müslümanları katletmek.
yalanla dolanla ırakı yaktınız şimdi sureyimi yakacaksınız. siz çokmu dogru görüyorsunuz kendiniz. katil amerika. sizin oldugunuz yerde ateş vardır. huzur olmaz. defolun gidin. sizi orda bogarızda şuurlu musluman yok
Hayatlari dümen palavra tam kaşar olmuş abd
ULEN BU KAFİR NE KAFİR FIRATIN DOĞUSU PETROL DOĞALGAZ YATAĞI MADENLER ORDA YA
her boku yapan abd, bide utanmadan saldırırz falan diyorsunuz.... dünyaya gelmiş en büyük felaketlerden biri ABD
kahraman amerikan askerlerine bu konuda güveniyorum.
ula ahmak abd zaten esed kimyasal kullanıyo siz neyin kafasındasınız şimdiye kadar naptınızki boş laflar hep
vurun da görelim ne kadar samimisiniz
Kimyasal silahı en iyi kullananlar ABD ve israil ile gelişmiş ülkelerdir.Terörün ana çıkış noktasıda onlardır....
bunu sivil halki vurarakmi etnik temizlik yaparakmi yerli halki yerinden edip oraya teroristleri yaparakmi yapacaksin sivillerin sucu nedir alirsin esadi cezalandirirsin is biter bunu yapamiyorsan amerika bence sadece filmlerden ibaret ici bos bir ulke...
ha anlatın hadi vurun be vurunda ne olacağını görün Çin şimdiye kadar bölgeye asker göndermedi ama Çin in bölgeden çıkarının olmadığını da zannetmeyin gelebilecek asker sayısınıda bir düşünün bence barış getirmek istiyorsanız o zamn ilk önce elinizde bulunan bölgelere getirin ki dünya barıştan yana olduğunuzu hissetsin sizlerin elinizde olan bölgelerden doğru haber verildiğini mi düşünüyorsunuz senatonuza
TEYYİPLE AYNI Düşünüyorlare.demek kşi fgizli toplantıda anlaşmışlar
Irakta da kimyasal bulmu ve Irakı kan göşüne çevirmiştiler,Yanında ise askerlerine dusvı olan BOP eş başkanı ve İsrail olunca her şeyi yapar
BU DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TERÖRİST abd DİR
Abd paralı asker bulamıyor artık vururuz ederiz işini geç paranla vurdurabilirsen vurduracaksın yoksa hiç bir şey yapamazsın
ne suriyeymiş arkadaş herkes akbaba olmuş tepesinde dönüyor.
Sam amca kendisi vietnamda napalm bombaları ile insanları kömürde çevirme yaptı şimdi ise iyilik meleği kesildi saniyei sanyesine tutmayan bir dış siyaset ....
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