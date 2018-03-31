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ABD Suriye yardım fonlarını dondurdu

31.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından ülkedeki yeniden yapılandırma faaliyetleri için ayrılan 200 milyon dolarlık yardım fonunu dondurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ülkesinin Suriye'deki güçlerini çekeceğini açıklamasının ardından bugün de yedi yıldır iç savaşın devam ettiği ülkedeki yeniden yapılandırma çalışmaları için ayrılan 200 milyon dolarlık yardım fonunu dondurma kararı aldı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı, görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözünü verdiği yardım fonuyla ilgili bir haber okuduktan sonra böyle bir karar verdi. Eski Dışişleri Bakanı, söz konusu ödeneği IŞİD'e karşı mücadele koalisyonu kapsamında Şubat ayında Kuveyt'teki temasları sırasında açıklamıştı.

Ancak Tillerson Mart ayında Trump'ın attığı bir tweet ile görevden alınmış, yerine ABD istihbarat servisi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceği ilan edilmişti. Trump'ın bugünkü açıklaması aynı zamanda Tillerson'ın resmen görevden ayrıldığı 31 Mart gününe denk geliyor.

Suriye konusunda ikilik

Reuters haber ajansına göre Beyaz Saray'dan iki yetkili Wall Street Journal haberini doğrulayarak, Washington'ın Suriye'de gelecekte alacağı rolün yeniden değerlendirilmesi aşamasında bu fonların dondurulduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklama da Başkan'ın yönlendirmesi ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın, yardım miktarını ve bu yardımların en iyi şekilde nasıl değerlendirileceğini sürekli olarak yeniden değerlendirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı'nın Perşembe günkü "Suriye'den çekileceğiz" açıklaması üzerine Beyaz Saray'dan gizlilik kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan iki hükümet yetkilisi, Trump'ın sözlerini doğrulamış ancak Suriye ile ilgili yorumunun danışmanlarıyla yaptığı fikir alışverişinin bir yansıması olduğunu, militanlar yenilgiye uğratıldıktan sonra Amerikan birliklerinin çekilmesi gerektiği düşüncesini "sesli olarak belirttiğini" söylemişti.

IŞİD varlığını devam ettiriyor

IŞİD'e karşı mücadele kapsamında yaklaşık 2 bin ABD askeri Suriye'nin doğusunda konuşlanmış durumda.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre silahlı grup Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 98'ini kaybetmiş olmasına karşın halen tamamen yenilgiye uğratılmış değil. Pentagon, bölge tamamen IŞİD unsurlarından temizlenmezse örgütün kaybettiği toprakları yeniden kazanabileceği görüşünde.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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