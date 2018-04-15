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ABD Suriye'yi böyle vurdu! Görüntü paylaştılar

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 02:44 | Son Güncelleme

ABD, Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında Akdeniz’de konuşlandırılmış olan uçak gemilerinin yanı sıra denizaltılarını da kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye yönetiminin kimyasal silah üretme ve kullanma yeteneğini bozmak için düzenlediği operasyonunun bir parçası olarak Akdeniz’de bulunan USS Monterey uçak gemisinden ve denizaltılardan fırlatılan güdümlü Tomahavk füzelerinin fırlatılış görüntülerini paylaştı.

UÇAK GEMİSİ GÜVENLİK İÇİN KONUŞLANDIRILDI

ABD, USS Monterey uçak gemisinin, müttefiklerine ve ortaklarına güven vermek, seyir özgürlüğünü korumak, deniz güvenlik operasyonlarını desteklemek ve bölgedeki ticaretin serbest akışını sağlamak için ABD’nin 5. Filo’sunun faaliyet alanlarına konuşlandırıldığını belirtti.

DHA

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ABD Suriye Rusya füze savaş

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