ABD Suriye'yi vuruyor! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

'ÇOK YAKINDA DA OLABİLİR' ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik olası müdahalenin çok yakında da gerçekleşebileceğini, hiç yakın olmayan bir zamanda da gerçekleşebileceğini belirtmiş, "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD Başkanı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ



Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ



Reuters Şam'ın doğusundan birçok patlama sesi geldiğini duyurdu.

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi.

Ayrıntılar gelecek...