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ABD Suriye'yi vuruyor! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 03:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya, ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD Suriye'yi vuruyor! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

Trump, "Kısa süre önce, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silahlarıyla bağlantılı hedeflere önleyici saldırılar yapılması talimatını verdim"dedi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ

Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.

'ÇOK YAKINDA DA OLABİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik olası müdahalenin çok yakında da gerçekleşebileceğini, hiç yakın olmayan bir zamanda da gerçekleşebileceğini belirtmiş, "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ

Reuters Şam'ın doğusundan birçok patlama sesi geldiğini duyurdu.

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ni hayet abd bozuk ekonomisi için savaş çıkardı.
kahrolsun amerika, kahrolsun müslümanlara zülüm eden ve bu zülme ortak olup onlarla birlikte iş birliği yapanlar cehennemde yanın
Bizde ki savaş karşıtlarını merakla bekliyoruz bakalım abd bunu yapamassın diyen bir tane yürekli çıkacak mı?
ee kontrol elden gidince mecbur almaya calisiyorlar eger irak gibi suriyede demokrasinin tadina bakar ise, suriyenin kuzeyinde ikinci bir kurdistan kacinilmazdir e zaten sonra bi tek iran ve turkiye kaliyor.
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