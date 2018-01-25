ABD: ‘Suriye’de Güvenli Bölge Kurulmasını Türkiye ile Görüşüyoruz’

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması olasılığını Türkiye'yle görüştüklerini söyledi.

Pentagon'da gazetecilere bilgi veren McKenzie, güvenli bölge konusunda henüz bir karara varılmadığını söyledi ama bunun uzun bir süredir üzerinde tartışılan bir fikir olduğuna dikkati çekti.

MzKenzie, "Türklerle güvenli bölge olasılığını görüşmeyi sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda da bu konuya farklı açılardan tekrar tekrar baktık ama nihai bir karara varmadık. Komutanlarımız hala görüşüyor. Şunu söyleyebilirim; bu konu gündemde, daha önce de gündeme geldi” dedi.

Afrin'de Türk operasyonlarının, koalisyonun IŞİD'i mağlup etme denklemini değiştirdiğini belirten Kenneth McKenzie, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvelik ve terör tehdidine atfen, "Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını anlıyoruz” diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, Afrin bölgesindeki diğer Kürtler'e herhangi bir eğitim ya da ekipman sağlamadıklarını da vurguladı. MacKenzie, Suriye Demokratik Güçleri'ne sağlanan silahların yanlış ellere geçmemesi için takibini yaptıklarını da belirtti.