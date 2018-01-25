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ABD: ‘Suriye’de Güvenli Bölge Kurulmasını Türkiye ile Görüşüyoruz’

25.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması olasılığını Türkiye’yle görüştüklerini söyledi. Pentagon’da gazetecilere bilgi veren McKenzie, güvenli bölge konusunda henüz bir karara varılmadığını söyledi ama bunun uzun bir süredir üzerinde tartışılan bir fikir olduğuna dikkati çekti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması olasılığını Türkiye'yle görüştüklerini söyledi.

Pentagon'da gazetecilere bilgi veren McKenzie, güvenli bölge konusunda henüz bir karara varılmadığını söyledi ama bunun uzun bir süredir üzerinde tartışılan bir fikir olduğuna dikkati çekti.

MzKenzie, "Türklerle güvenli bölge olasılığını görüşmeyi sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda da bu konuya farklı açılardan tekrar tekrar baktık ama nihai bir karara varmadık. Komutanlarımız hala görüşüyor. Şunu söyleyebilirim; bu konu gündemde, daha önce de gündeme geldi” dedi.

Afrin'de Türk operasyonlarının, koalisyonun IŞİD'i mağlup etme denklemini değiştirdiğini belirten Kenneth McKenzie, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvelik ve terör tehdidine atfen, "Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını anlıyoruz” diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, Afrin bölgesindeki diğer Kürtler'e herhangi bir eğitim ya da ekipman sağlamadıklarını da vurguladı. MacKenzie, Suriye Demokratik Güçleri'ne sağlanan silahların yanlış ellere geçmemesi için takibini yaptıklarını da belirtti.

Gazetecilerin Menbiç'le İlgili Israrlı Sorularına Yanıt Yok

Menbiç'teki Amerikan gücü ve personelinin güvende olması için Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını da sözlerine ekleyen McKenzie, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Menbiç'te operasyon başlatabilecekleri sözleriyle ilgili ise "Menbiç'e yönelik bir hareket takip etmiyorum. Olmayabilir de demiyorum, ama gelecekle ilgili spekülasyon da yapamam. Bölgedeki Amerikan birlikleri kendilerini savunabilecek durumda. Türkiye de askerlerimizin nerede olduğunu biliyor” demekle yetindi.

Toplantındaki gazetecilerin Türkiye'nin Menbiç'teki ABD güçlerinin çekilmesini istediği yönündeki ısrarlı sorulara ise, konunun sahadaki askeri ilgilendirse Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklandığı şeklinde yanıt verdi, siyasi sorular oldukları gerekçesiyle yanıt vermedi.

Pentagon Sözcüsü Dana White da, Afrin operasyonuyla ilgili olarak, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve bu kaygıları Türk yetkililerle görüştüklerini belirtti. Türkiye'yle Amerika arasında kriz olmadığını söyleyen White, ancak Afrin operasyonunun IŞİD'e karşı sürdürülen mücadeleye olan dikkati dağıttığı uyarısında bulundu.

White, Suriye'nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik ordu kurdukları iddiaları ile ilgili ise, "Bizim orada yaptığımız iç güvenlik güçlerini eğitmek. Amacımız bu güçlerin IŞİD'den kurtarılan bölgelere sahip çıkmasını sağlamak, çünkü IŞİD'in yeniden bir tehdit olarak ortaya çıkmasını istemiyoruz. Bu bir sınır gücü değil” dedi.

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