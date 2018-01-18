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ABD: Suriye'de sınır koruma gücü oluşturmuyoruz

18.01.2018 11:46 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeyinde bir sınır koruma gücü kurma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Tillerson, Türkiye'ye "bir açıklama borçlu olduklarını" belirtti.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bir sınır koruma gücü oluşturmayı planladığı iddialarını geri çevirdi.

Çarşamba günü açıklamalarda bulunan Tillerson, "Bazı kişiler yanlış konuştu. Bir sınır koruma gücü oluşturmamız hiçbir şekilde sözkonusu değil" dedi. Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borçlu olduklarını" ve "neden böyle bir tepki verdiklerini anladıklarını" kaydetti.

Konunun "yanlış resmedildiğini" belirten Tillerson, "Bazıları tarafından yapılan yorumların böyle bir izlenim bırakmış olmasının talihsiz olduğunu düşünüyorum" dedi. Detay vermekten kaçınan Tillerson, "Yaptığımız şey bu değil" şeklinde konuştu.

Bakan Tillerson, ABD'nin niyetinin yalnızca "yerel unsurların kurtarılmış bölgelere güvenlik sağlamasını garantilemek" olduğu bilgisinin Türk yetkililere iletildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin çekinceleri meşrudur"

ABD Savunma Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada ise Suriye'de "yeni bir ordu" ya da "bir sınır koruma gücü" oluşturma niyetinin sözkonusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "içeriye yönelik" savaşçıların IŞİD'in yeniden güçlenmesini engelleme ve savaşta yerinden edilen Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini mümkün kılma amacıyla eğitildiği kaydedildi.

Açıklamada "Koalisyon ortağı ve NATO müttefiğimiz Türkiye'nin güvenlik çekincelerinin bilincindeyiz. Türkiye'nin güvenlik çekinceleri meşrudur" denildi.

Türkiye'den yanıt

ABD tarafından gelen açıklamalara Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yanıt geldi. Katıldığı NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gül, Tillerson'ın açıklamalarını önemli bir beyan olarak nitelendirerek "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi. Gül, ABD'nin YPG'ye göndermiş olduğu silahların da iade edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Suriye'de YPG militanlarından oluşan bir "sınır koruma gücü" oluşturacağı iddiaları Türkiye tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.

DW/Reuters/AFP/AP/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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