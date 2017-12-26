'ABD, Suriye'de yeni terör örgütü kurdu'

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları IŞİD'le ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali'nin yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri üzerinden sürdürdüğü aldatmaca ve PKK ile kurduğu ilişki tamamen alenileşti, Pentagon bir süredir alternatif arayış içerisinde idi ve Yeni Suriye Ordusu bu amaçla hazırlanıyor, yakın bir dönemde sahaya sürülebilir" dediği ifade edilen habere göre, Şimali, Yeni Suriye Ordusu girişimini kirli senaryonun devamı olarak niteledi. Şimali'nin, ABD’nin, örgüt için Arap aşiretlerden oluştuğu yönünde propaganda yürüteceğini; ancak bu oluşumu Kandil’in yöneteceğini belirttiğine yer verildi. İşte haberin devamında yer alan o ayrıntılar:

30 BİN KİŞİLİK ORDU

CSC için 2 bin 500 militan hazır hale getirildi. Aralarında Deyr ez Zor ve Haseke Arap aşiretlerinden militanların da yer aldığı yapı, PKK’nın Suriye kadrolarının katılımı ile 30 bin kişilik orduya dönüştürülecek.

ABD’nin kara ve havadan sevk ettiği tüm silah ve cephane de yeni tabela örgüte devredilecek.

Yeni Suriye Ordusu’nun Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor.

Pentagon, yeni paravan örgüt için Haseke ve Deyr ez Zor’da eğitim ve lojistik karargahlar tahsis etti.