HABER

'ABD, Suriye'de yeni terör örgütü kurdu'

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 10:44 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'nin Suriye'de yeni bir terör örgütü kurduğu iddia edildi. Yeni Suriye Ordusu (Ceyş el Suriye el Cedit) adı verildiği belirtilen örgüt için Haseke ve Deyr ez Zor’da üç terör kampı oluşturulduğu ve 2 bin 500 PKK’lı teröristin yeni örgüte kaydırıldığı konuşuluyor. CSC'nin, YPG'nin uzantısı SDG’nin yerini alacağı ifade edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları IŞİD'le ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali'nin yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri üzerinden sürdürdüğü aldatmaca ve PKK ile kurduğu ilişki tamamen alenileşti, Pentagon bir süredir alternatif arayış içerisinde idi ve Yeni Suriye Ordusu bu amaçla hazırlanıyor, yakın bir dönemde sahaya sürülebilir" dediği ifade edilen habere göre, Şimali, Yeni Suriye Ordusu girişimini kirli senaryonun devamı olarak niteledi. Şimali'nin, ABD’nin, örgüt için Arap aşiretlerden oluştuğu yönünde propaganda yürüteceğini; ancak bu oluşumu Kandil’in yöneteceğini belirttiğine yer verildi. İşte haberin devamında yer alan o ayrıntılar:

30 BİN KİŞİLİK ORDU

CSC için 2 bin 500 militan hazır hale getirildi. Aralarında Deyr ez Zor ve Haseke Arap aşiretlerinden militanların da yer aldığı yapı, PKK’nın Suriye kadrolarının katılımı ile 30 bin kişilik orduya dönüştürülecek.

ABD’nin kara ve havadan sevk ettiği tüm silah ve cephane de yeni tabela örgüte devredilecek.

Yeni Suriye Ordusu’nun Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor.

Pentagon, yeni paravan örgüt için Haseke ve Deyr ez Zor’da eğitim ve lojistik karargahlar tahsis etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD terör Suriye YPG SDG
Eski SDG sözcüsünden 'Rakka'daki gibi Menbic'de de IŞİD'le anlaşıldı' iddiası

Eski SDG sözcüsünden 'Rakka'daki gibi Menbic'de de IŞİD'le anlaşıldı' iddiası

BBC: 250 IŞİD'li terörist ve ailesi ABD-SDG ortak operasyonuyla tahliye edildi

BBC: 250 IŞİD'li terörist ve ailesi ABD-SDG ortak operasyonuyla tahliye edildi

'SDG sözcüsü Silo Türkiye sınırında teslim oldu' Olay iddia!

'SDG sözcüsü Silo Türkiye sınırında teslim oldu' Olay iddia!

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Cerablus ve El Bab operasyonları,bu alçakları yavaşlattı ama durdurmadı Afrin e girmeliyiz en yakın zamanda O Şerefsizler ; Fıratın deil,Diclenin doğusuna çekilene kadarda operasyonlar devam etmeli ABD bugidişle bunlara savaş uçağıda verir. İçerdeki kalleşlere aldırma REİS! Onların anladığı dili Biliriz
İncirlik sağolsun akp kapatamaz İncirliği
aynı rengin laciverti hepsi ABD'yle birlikte bölgeden def edilmeli
işte bir Amerikan oyunu daha , abd , türkiyeye saldırmak için maşa kullanıyor ve israile yardım ediyor aynı zamanda trumpda israili eskiden beri destekleyip orta doğuya birlikte hakimlik kurmak istiyor , aslında bunlar hepsi israilin işi abd yi ve başka ülkeleri besleyen ve yöneten yine İsrail , önce pkk,sonra işid sonra ypg sonra pyd sonra sdg ve şimdide csc ypg ye verilen silahlar hemen el değiştirdi csc yeni örgüte geçti hani silahları geri alacaktı toplayacaktı yalan verilen geri alınırmı planın parçaları bunlar bakalım daha neler var yakında bu puzzle birleştirecekler ozaman ne olduğu
bu aslında İsrail ve suriye savaşı değil bu aslında gizliden DİN savaşı oldu artık istiyorlarki Müslümanlar olmasın dünya onlara kalsın sonlarını hazırlıyorlar, ABD plan kuruyor ama ALLAH c.c. da KURDUGU bütün planları biliyor ve ALLAH c.c. onlara plan kuruyor zamanı geldiğinde birtek soyları bile kalmayacak şekilde israile ve abd ye azap verecektir,çünki ALLAH gerçek müsülümanların ve inananların yanındadır ve yardımcısıdır ,bunlar helak edilecek insanlar olacaktır hadislerde yazar araştırın
@burakelibol Olayları din üzerinden yorumlamak yanlış, Ortadoğu ve Türkiye hep müslümanım diyor ama yıllarca kan durmuyor, ya Allah diyip kelle uçuruyorlar,
Suriye Suriye olmaktan çıktı terör yuvası oldu. Zamanı geldiğinde biri girip tertemiz edecek ama dur bakalım o kim olacak. Tr olamaz da
merak ediyorum acaba sayısız terör örgütü kuran abd, bu teröristleri kime karşı kuruyor. Cevabını 80 milyon biliyor sanırım.
Diğer Haberler
10 saat boyunca tek bir şey yapmadan oturdu! Canlı yayında on binlerce kişi izledi

10 saat boyunca tek bir şey yapmadan oturdu! Canlı yayında on binlerce kişi izledi

Evinde 500 yarasa besliyor! İnanılır gibi değil!

Evinde 500 yarasa besliyor! İnanılır gibi değil!

IKBY'de son dakika istifa şoku!

IKBY'de son dakika istifa şoku!

Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Duvarın arasından çıkanlar şoke etti

Duvarın arasından çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.