ABD'li yetkililer, Suriye'ye yönelik askeri operasyon planları yapmasına neden olan Duma'daki kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta sonu düzenlendiği öne sürülen saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda "çok emin" olduklarını söyledi. Sanders, Rusya'nın Suriye'yi durduramasının da "sorunun bir parçası olduğunu" sözlerine ekledi.

Duma'daki "saldırının" gerçek olmadığını ve İngiltere'nin talimatıyla sahnelendiğini savunan Rusya'nın bu iddiasını yalanlayan Beyaz Saray sözcüsü, "Bizim istihbaratımız aksini söylüyor" dedi ve daha fazla detay veremeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri: Arkasında Suriye var

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaki ifadelere benzer sözler sarf ederek Esad rejimini suçladı.

Günlük basın brifinginde konuşan Nauert, Duma'daki saldırıyı Suriye hükümetinin düzenlediğine dair ellerinde "çok yüksek düzeyde itimat edilecek" nitelikte kanıt olduğunu ancak kullanılan kimyasal karışımı tespit etmek için yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirtti.