ABD: ‘Suriye’deki Kimyasal Saldırılardan Rusya Sorumlu’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de herhangi bir kimyasal silah kullanımından sorumlu tarafın sonuçta Rusya olduğunu söyledi. Tillerson bu açıklamayı, başkent Şam yakınlarında bu hafta şüpheli bir kimyasal saldırı düzenlendiği haberleri üzerine yaptı.
Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi konusunda Amerika'yla 2013'de imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğini ve Suriye hükümetine Kimyasal Silah Sözleşmesi'ni delmesinde yardımcı olduğunu savundu.
Rusya'nın bu tür silahları kullananlardan hesap sorulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını veto etmeye son vermesi gerektiğini belirten Tillerson, "Eğer Rusya gelecekte bu doğrultudaki bir Güvenlik Konseyi kararını destekleyemiyorsa, çekimser kalmalı” dedi.
Tillerson, "Rusya'nın müttefiki Suriye'yi koruyarak 2013 tarihli anlaşmanın çerçeve garantörü olarak ABD'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği şüphe götürmez” diye konuştu.
Rex Tillerson, "Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah sorununu çözmedeki başarısızlığı, krizin genel anlamda çözümüne verdiği önem hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Rusya hiç olmazsa, bu konuda gelecekteki BMGK kararlarını veto etmeyi durdurmalı ya da en azından çekimser kalmalı” dedi.
Tillerson, ABD, Fransa ve diğer 22 ülkenin kimyasal silah kullananların belirlenmesi ve cezalandırılmasını hedefleyen yeni bir grup kurmak için toplandığı Paris'te konuştu.
Rusya BM'nin çekirdek üyelerini Soçi'ye davet etti
Bu arada Rus RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya, ay sonunda Soçi'de ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye toplantısına BMGK'nin tüm daimi üyelerinin yarısıra Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ı da davet etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın müttefiki Rusya, 29-30 Ocak günlerinde Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adını verdiği toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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