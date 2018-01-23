HABER

ABD: ‘Suriye’deki Kimyasal Saldırılardan Rusya Sorumlu’

23.01.2018 21:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’de herhangi bir kimyasal silah kullanımından sorumlu tarafın sonuçta Rusya olduğunu söyledi. Tillerson bu açıklamayı, başkent Şam yakınlarında bu hafta şüpheli bir kimyasal saldırı düzenlendiği haberleri üzerine yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de herhangi bir kimyasal silah kullanımından sorumlu tarafın sonuçta Rusya olduğunu söyledi. Tillerson bu açıklamayı, başkent Şam yakınlarında bu hafta şüpheli bir kimyasal saldırı düzenlendiği haberleri üzerine yaptı.

Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi konusunda Amerika'yla 2013'de imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğini ve Suriye hükümetine Kimyasal Silah Sözleşmesi'ni delmesinde yardımcı olduğunu savundu.

Rusya'nın bu tür silahları kullananlardan hesap sorulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını veto etmeye son vermesi gerektiğini belirten Tillerson, "Eğer Rusya gelecekte bu doğrultudaki bir Güvenlik Konseyi kararını destekleyemiyorsa, çekimser kalmalı” dedi.

Tillerson, "Rusya'nın müttefiki Suriye'yi koruyarak 2013 tarihli anlaşmanın çerçeve garantörü olarak ABD'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği şüphe götürmez” diye konuştu.

Rex Tillerson, "Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah sorununu çözmedeki başarısızlığı, krizin genel anlamda çözümüne verdiği önem hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Rusya hiç olmazsa, bu konuda gelecekteki BMGK kararlarını veto etmeyi durdurmalı ya da en azından çekimser kalmalı” dedi.

Tillerson, ABD, Fransa ve diğer 22 ülkenin kimyasal silah kullananların belirlenmesi ve cezalandırılmasını hedefleyen yeni bir grup kurmak için toplandığı Paris'te konuştu.

Rusya BM'nin çekirdek üyelerini Soçi'ye davet etti

Bu arada Rus RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya, ay sonunda Soçi'de ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye toplantısına BMGK'nin tüm daimi üyelerinin yarısıra Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ı da davet etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın müttefiki Rusya, 29-30 Ocak günlerinde Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adını verdiği toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.