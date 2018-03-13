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ABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açık

13.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bazı Taliban gruplarının barış görüşmeleriyle net bir şekilde ilgilendiğini söyledi.

ABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açık

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Taliban örgütünden barış görüşmelerine dair olumlu işaret aldıklarını açıkladı. Kabil'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalar yapan Mattis, Afganistan'da Taliban'la başlatılması amaçlanan barış görüşmelerine ilişkin olarak "Taliban'ın tamamımı olmasa da, ki bu zor bir ihtimal, bazı unsurlarları Afganistan hükümetiyle müzakereyle net bir şekilde ilgileniyor" dedi.

Mattis'in Kabil ziyaretinde Taliban'ın Afganistan hükümetiyle masaya oturma ihtimaline dair görüşmeler yapması bekleniyor. Mattis, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve ülkedeki ABD kuvvetlerini komuta eden General John Nicholson'la görüşecek.

Afganistan lideri Gani de geçen haftalarda Kabil'de düzenlenen barış konferansında Taliban'a ateşkes ve bir dizi kapsamlı tavizler önermişti. Gani, Taliban'ın barış süreci başlatılmasını kabul etmesi durumunda kendileri tarafından "siyasi grup" olarak tanınacağını ve istendiği takdirde anayasanın değiştirilebileceğini açıklamıştı. Taliban yönetimi, Gani'nin teklifini ülkedeki yabancı askerlerin varlığını gerekçe göstererek reddetti.

Polis noktasına saldırı

Bu arada ülkenin Farah vilayetinde bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda beş Afgan polis hayatını kaybetti. Salı sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda silahlı militanların beş polisi de rehin alarak kaçtıkları açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı ancak Vilayet Meclis Başkanı Ferit Bahtaver olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban son aylarda Farah vilayetindeki Afganistan güçlerine karşı eylemlerini yoğunlaştırmıştı. Güvenlik güçleri Pazartesi günü Taliban'ın sekiz polisi öldürerek ele geçirdiği ilçe yönetim merkezini örgütten geri aldı. Taliban'ın hafta sonu düzenlediği saldırıda ise 15 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

AP,AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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