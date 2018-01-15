ABD: Terörle mücadelede Pakistan’ın rolü çok önemli

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Asya'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alice Wells, Pakistan'ın terörle mücadeledeki rolünün çok önemli olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Pakistan'ı "terörü beslemekle" suçlamıştı.
Dawn'da yer alan habere göre, Wells bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadeledeki çabalarının doğru yönde olduğunu kabul ettiğini ve Pakistan'ın terörle mücadeledeki rolünün önemini vurguladı.
Alice Wells ABD'nin Afganistan'ı istikrarlı hale getirmek için Pakistan'la birlikte çalışmayı arzu ettiğini de söyledi ve "Pakistan'ın desteği ABD'nin Afganistan stratejisi için hayati önem taşıyor" dedi.
İki ülke arasında istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Wells, her iki tarafın da terörle mücadele çabalarında işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti.
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