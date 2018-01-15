HABER

ABD: Terörle mücadelede Pakistan’ın rolü çok önemli

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Asya'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alice Wells, Pakistan'ın terörle mücadeledeki rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Pakistan'ı "terörü beslemekle" suçlamıştı.

Dawn'da yer alan habere göre, Wells bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadeledeki çabalarının doğru yönde olduğunu kabul ettiğini ve Pakistan'ın terörle mücadeledeki rolünün önemini vurguladı.

Alice Wells ABD'nin Afganistan'ı istikrarlı hale getirmek için Pakistan'la birlikte çalışmayı arzu ettiğini de söyledi ve "Pakistan'ın desteği ABD'nin Afganistan stratejisi için hayati önem taşıyor" dedi.

İki ülke arasında istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Wells, her iki tarafın da terörle mücadele çabalarında işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.