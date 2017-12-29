HABER

ABD Türk vatandaşlarına vize işlemlerine başladı

29.12.2017 11:41 | Son Güncelleme 56 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki misyonlarında vize işlemlerine tekrar başlandığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından cuma günü yapılan açıklamada, "#Türkiye'deki ABD misyonlarında, göçmen olmayan #vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatılmıştır. Ek vize randevuları açılmıştır" denildi.

Bu paylaşım, ABD ile Türkiye arasında ekim ayından bu yana süren vize krizinin aşıldığının ve her iki ülkenin birbirlerinin vatandaşlarına vize vermeye başlayacaklarını açıklamalarından bir gün sonra geldi.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un Gülen soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Güvence muamması

Dün yapılan açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk makamlarının Amerikan hükümetine verdiği güvenceler doğrultusunda "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" demişti.

Ancak, bu açıklamadan birkaç saat sonra açıklama yayınlayan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin sözünü ettiği güvencelerin verilmediğine dikkat çekmişti.

Açıklamada, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz" denildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği aynı zamanda karşılıklık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını ifade etmişti.

DW, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.