ABD Türk vatandaşlarına vize işlemlerine başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından cuma günü yapılan açıklamada, "#Türkiye'deki ABD misyonlarında, göçmen olmayan #vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatılmıştır. Ek vize randevuları açılmıştır" denildi.

Bu paylaşım, ABD ile Türkiye arasında ekim ayından bu yana süren vize krizinin aşıldığının ve her iki ülkenin birbirlerinin vatandaşlarına vize vermeye başlayacaklarını açıklamalarından bir gün sonra geldi.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un Gülen soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Güvence muamması

Dün yapılan açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk makamlarının Amerikan hükümetine verdiği güvenceler doğrultusunda "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" demişti.