ABD-Türkiye arasında kriz çıkartacak tasarının detayları ortaya çıkıyor!

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmasının ardından, tasarının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Habertürk yazarı Serdar Turgut, 'Türkiye'ye yönelik evanjelist operasyonu' ve 'karanlık bağlantıları' bugünkü köşesine taşıdı.
Habertürk yazarı Serdar Turgut'un yazısı;
Kongre’nin Türkiye karşıtlığıyla ‘olağan şüpheli' 6 üyesinin Türkiye’ye para operasyonu yapması için Hazine Bakanlığı ile koordineli hazırladıkları yeni yasa tasarısını perşembe günü, yine Türkiye ile ilgili bir çalışmayı takip etmek için gittiğim Pentagon’dan çıktığımda öğrendim. Biraz sonra tasarının metnini de aldım. ’Turkey International Financial Institutions Act’ adlı tasarının arkasında ne tür karanlık bağlantlar olduğunu anlatmadan önce tasarının amacının ne olduğunu açıklamalıyım.
Bu tasarı Amerikan Hazine Bakanı'na, uluslararası para yardımı yapan ve ülkelere kredi açan kuruluşlara 'Türkiye’ye yardım yapmayın ve kredi açmayın' çağrısı yapma yolunu açıyor.
Sürecin nasıl işleyeceği tasarının üçüncü sayfasında şöyle anlatılmış. Bakan, World Bank Group'taki Amerikan 'executive director'ını çağırıp "Türkiye’ye kredi açmayı düşünen kuruluştaki Amerikan yetkililerini, diğerlerini ikna et, bu kredinin açılmasını engellesinler" diyecek.
Türkiye’ye para ve kredi vermesi ihtimali olan hangi kuruluşun ismi geçiyorsa her defasında bu tekrarlanacak.
Yani anlayacağınız bu tasarı yarın yasa haline gelse bu, kredilerin Türkiye’ye verilmesinin hemen yasaklanması anlamına gelmiyor.
Sadece Amerika o kuruluştaki diğer ülke temsilcilerini ikna süreci başlatacak ve bunu başarırsa kredinin açılması engellenebilecek.
Uzmanlar, Amerika genelde o tür kuruluşlarda en fazla para veren, en güçlü ülke konumunda olduğundan bu iknada zorluk yaşayacaklarını sanmıyorlar.
Evanjelist karanlık bağlantı
Türkiye’ye oynanmak istenen bu oyunun temelinde nelerin yattığını sorguladığımda yine tahmin ettiğim gibi Başkan Trump’ın etrafını sarmış olan evanjelist-neokon grubun bulunduğunu gördüm.
Hazine bakanı Steven Mnuchin, ABD Büyükelçiliği Kudüs’e taşındığı günden bu yana Türkiye’ye çok kızgın ve Washington’da etrafına "Bir fırsat çıksa da, Türkiye’den hesap sorsam" dediği biliniyor.
Mnuchin de evanjelist. ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması törenine, evanjelistlere ve Trump’a para akıtmış bulunan kumarhane zincirleri sahibi milyarder işadamı Sheldon Adelson ile birlikte gtmişti.
Başkan Erdoğan çok da haklı olarak ve Amerika dışında tüm dünyanın saygısını kazanan çıkışıyla bu elçilik taşınmasına isyan etmiş ve yapılan haksızlılığı var gücüyle kınamıştı. Adelson ve bakan Mnuchin, Türkiye’nin bu çıkışına karşı bir şeyler yapmak istiyorlardı. Sonunda bu son hazırlanan tasarıyla buna giriştiler.
Peki o kim
Şimdi de Mnuchin’in tasarıda denildiği gibi yasak getirilmesi talimatını vermek için yanına çağıracağı kişinin kim olduğuna bakalım.
Tasarıda bunun "Executive director of the World Bank Group" olduğu belirtiliyor.
Onun adı da Erik Bethel. Washington’da fanatik evanjelist görüşleriyle tanınıyor. O kesimin içinde ‘baby Jesus’ diye adlandırılan bir ekol varmış, o da bunlardanmış.
Yani anlayacağınız Türkiye’ye bu yeni yaptırmları eğer yasalaşırsa iki israil yanlısı evenjelst uygulayacak.
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