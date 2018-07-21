ABD-Türkiye arasında kriz çıkartacak tasarının detayları ortaya çıkıyor!

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmasının ardından, tasarının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Habertürk yazarı Serdar Turgut, 'Türkiye'ye yönelik evanjelist operasyonu' ve 'karanlık bağlantıları' bugünkü köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Serdar Turgut'un yazısı;

Kongre’nin Türkiye karşıtlığıyla ‘olağan şüpheli' 6 üyesinin Türkiye’ye para operasyonu yapması için Hazine Bakanlığı ile koordineli hazırladıkları yeni yasa tasarısını perşembe günü, yine Türkiye ile ilgili bir çalışmayı takip etmek için gittiğim Pentagon’dan çıktığımda öğrendim. Biraz sonra tasarının metnini de aldım. ’Turkey International Financial Institutions Act’ adlı tasarının arkasında ne tür karanlık bağlantlar olduğunu anlatmadan önce tasarının amacının ne olduğunu açıklamalıyım.

Bu tasarı Amerikan Hazine Bakanı'na, uluslararası para yardımı yapan ve ülkelere kredi açan kuruluşlara 'Türkiye’ye yardım yapmayın ve kredi açmayın' çağrısı yapma yolunu açıyor.