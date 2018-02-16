ABD Türkiye arasında Suriye mekanizması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile kritik durumdaki ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını ve sorunların çözümü için bir mekanizma oluşturulacağını söyledi.

Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık. YPG Menbiç'ten çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı bir adım atabiliriz ama önce YPG'nin buradan çıkması lazım" dedi.

Çavuşoğlu iki ülke arasındaki sorunların çözümü için çalışma gruplarından oluşan bir mekanizmanın kurulacağını ve bu süreçte ABD'den somut adımlar beklediklerini söyledi.

Tillerson ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin "bir kriz noktasında olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nasıl ilerleyeceklerini konuştuklarını" söyledi.

Tillerson şöyle konuştu;

"Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu kritik öneme sahip konuların nasıl çözülebileceğiyle ilgili tekliflerimizi sunduk. Bunların bir kısmı ortak basın deklarasyonunda da görünecek. Spesifik olarak bizim aramızda sorun olan konular içinde çalışmayı taahhüt ettik. Hedefimiz Suriye ile ilgili kesinlikle örtüşüyor. DEAŞ'tan kurtulmak, ülkeyi istikrara kavuşturmak, sonra mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak, aynı zamanda siyasi çözümü desteklemek. Çalışmalarımızı koordine edeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı diğer terörist gruplara karşı da ortaklaşa sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz. O bölgelerde kim daha egemen olacak bunlara da karar vereceğiz. Ve bunları da temizledikten sonra orada daha önce yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç konusunu ele alacağız. Ancak sadece bu değil, Kuzey Suriye'nin tamamı üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Cenevre sürecini destekleyeceğiz"