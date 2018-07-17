ABD Türkiye Dahil Bazı Ülkeleri DTÖ’ye Şikayet Etti

ABD, çelik ve alüminyum ürünlerine yeni gümrük tarifeleri getirmesinin ardından buna misilleme yapan Avrupa Birliği (AB) ve aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup ülkeyi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti. Bu ülkeler Türkiye’nin yanısıra Çin, Kanada ve Meksika olarak sıralanıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada, toplamda 28,5 milyar dolarlık Amerikan ihraç ürününe misilleme amaçlı getirilen ek gümrük vergilerinin DTÖ kurallarına göre yasadışı olduğunu savundu.

Lighthizer, “Bu tarifelerin DTÖ’nin her bir üyesinin DTÖ tüzüğü altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği görülüyor. ABD, çıkarlarımızı korumak için her türlü gerekli adımı atacaktır. Ticaret ortaklarımızı çelik ve alüminyum sektörlerindeki devasa boyutta ve süreklilik gösteren aşırı kapasitenin yol açtığı sorunlar hakkında bizimle yapıcı şekilde çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

Lighthizer’in ofisi, ABD’nin çelik ve alüminyum ithal ürünleri üzerinde uygulamaya başladığı yeni vergilerin DTÖ kurallarına uygun olduğunu çünkü bu vergilerin ulusal güvenlik gerekçesiyle getirildiğini belirtiyor. DTÖ kurallarına göre ülkeler, tüzükteki ulusal güvenlik istisnasını kullanarak yeni gümrük vergileri getirebiliyor ancak örgüt, ülkeleri, suistimali önlemek için bu istisnayı çok fazla kullanmamaya teşvik ediyor.