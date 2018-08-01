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ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 20:17 | Son Güncelleme

Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir haberde ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi. Bu iki bakan ve bakanlıkların ABD'den herhangi bir kişi ya da kurumun ilişki kurması yasaklandı. Bakanların ABD'deki mal varlıklarına el konulabilecek. Ayrıca iki bakanın ABD'ye girişi de engellenebilecek.

Beyaz Saray, yaptırımların hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olduğunu duyurdu. Yaptırımın gerekçesi olarak iki bakanın Rahip Brunson davasıyla ilişkili olması gösterildi.

Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM LİSTESİ: RUS MODELİ

ABD’nin Türkiye’ye hazırladığı yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış olan yaptırım listesini model aldığı kaydedildi.

Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.

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ABD Türkiye ekonomik yaptırım Kurum ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle içişleri bakanı Süleyman Soylu adalet bakanı

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
ulan sizden korkan sizin gibi olsun gevurlar
bende diyorum dolar neden 4.99 olmuş. halbuki herşey cok iyiydi. refah içindeydik . kesin dolar bu yuzden yukseldi.
@mehmet_yazlig_1989 malmısın malın önde gidenimisin
Hayaldi gerçek oldu.. Herkes konuşur.. AKP yapar..
@mehmet_yazlig_1989 Ne kadar boş kafasınız ve aynısınız ya
ekonominin ve arkan sağlamsa postanı koy..!!! patates buğday et ithal eder hale geldik ve yatırımcı bu ülkeden kaçıyor avrupalı turist gelmiyor...sen sadece kişisel şovunu yap.. tek derdin kendi reytingine.. bu ülkede on defa devalüasyon olsa..sofranda ve gelirinden bir şey kesilmez olan yine halka olur...
bende diyorum dolar neden 4.99 olmuş. aslinda dolar 4.80 ken herşey güllük gülistanlık idi
bende diyorum dolar neden 4.98 olmuş.
Senin beynin varmı çok merak ediyorum.
Bizde bu reis var iken başımız b.. tan çıkmaz artık.He abd mallarını boykot edelim desem çoluk çocuk iphonlarından kopamaz.
burdan devlete laf diyenlere bak sen herşeyi cok basit zannediyorlar. anca elinizde telefonla buraya yazarsınız.. azcık devletinize sahip cıkın.
dolar oldu 5 tl hani başkanlık sisteminden sonra herşey çok güzel olacaktı yoksa yine mi kandırıldık? dış güçlerin oyunu arkadaşlar bunlar
inceldigi yerden kopsun, oldu olcak resmen savas ilani yapsinlarda kahpece vurmaya calismasinlar
merak etmeyin damar beş dakikada doları indiriverir..
Türkiye Gelişiyo MoruQ
bize dolar ve faiz düşecek dediler ondan oy verdik yoksa vermezdik
dolar doluyor 5.014 rekor akp.de.......................
ben de diyorum 600 gram peynir neden 26 tl
Osmanlı’yı yeniden canlandıralım , Kudüs’e girelim ..
Türk halkı titre kendine gel sonra dünyayı titret geri vites yookk... Allah bizimle beraber
artık türk milleti görsün AB VE ABD , TÜRKİYE nin büyümesini istemiyor 15 temmuz u da uygulayan abd şimdi de kaus yaratmak isteyen ABD Bence nasıl 15 temmuz millet ayaklandı ise şimdide tek yürek tek vicut olmaz isek ozaman kazanırız ya tek oluruz yada tek tek yok oluruz
ekonominin düştüğü duruma adamlar verdikleri demeçlerle bitiriyorlar bizi
Sınıfta kalmış ilkokul çocuğu muamelesi yapıyorlar. Atın su koltuk derneklerini artık. Biraz tökezleriz ama koşmaya başlarız.
bende diyom dolar neden 4.97 olmus
dolar ateşi önce zenginin cebi dolar sonra dolardolar dolar yani hep zengin cebi dolar gariban sıkı tutmuş kimin umrunda
eyyyy huyt cekmekle olmuyor iste goruldugu gibi malesef demekki global yasamayi ogrenmek lazim dunyada tek efe gibi yasiyan liderlerin sonu ulkelere hep zarar olmustur tarihten beri bu boyledir.dolarin 5 tl ye dayanmasin kredi notunun dusmesi yaptirimin olmamasi vatandasin sucu degil galiba
öldürün o rahibi
İçimizdeki amerikan uşakları fazla sevinmeyin kçınızı yırtsanızda ok yaydan çıktı birkere akdenizi sahiplerinize bırakmayacağız pentagonla yürüyemezsek rusya ve çinle yürürüz. Büyük TC önü kesilemez yarınlar bizimdir. Allah yardımcımız olsun
kurulduğu günden bu güne ABD nin işi gücü köleleştirme ve zorbalık,dünya eşkiya lideri gibi.
Eeeeey amerika sen kimsin deriz olur biteeer takmayin.iki gun sonra dostum trump olur
Mesele baskanlik yada reis meselesi degil mesele elin gavuru pkk ve fetoyle yikamadigi ulkemizi baska yontemler kullanarak yikmaya calisiyo akilli olmamiz lazim hepsi bu
askeri ücretle çalışan adam açlıktan ölüyor türkiye haberin varmı varmııııı türkiye
reis düşürecek doları merak etmeyin az sabredin.
El altından ziyaretler başlar Abd ye çarklar başlar
vatandaş olarak tüm abd ürünlerini boykot kararı alalım
suleyman soyluya yaptirim demek terorde dogru yoldayiz demek....
kanunlar kanunlar kanunlar özgürlükçü demokrat Amerika he keser misali Amerikancılar aha size kapak
yaptırım bizi dahada güçlendirir,içimizdeki hayinler sadece moralimizi bozar.
böylece abd ye goodbye deme vakti de geldi.. rusya ve çin yeni ortaklar der.. vatandaşın içini rahatlatırsınız..sonra bakın bkalım rusya ile çin ne kadar yanımızda olur..
osmanlı çağa ayak uyduramayıp barutlu silah ( tüfek tabanca) üretemedi , onu kullananları namertlikle suçladı. şimdi ise onların torunları olduğunu söyleyenler yine çağa ayak uyduramdı ekonomi ‘üretip’ kullanamıyor kullananları namertlikle suçluyor! Beceriksizliğin bahanesi mertlik oldu.
almanyayakafa tuttuk alman turis yok rusyaya kafa tuttuk husran simdi sira amerikada kafa tutmayla bise olmuyor ticaret kafa tutmayla olmaz akilla olur
kim kime uygulama yapmaz onun ........
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