ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Beyaz Saray, yaptırımların hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olduğunu duyurdu. Yaptırımın gerekçesi olarak iki bakanın Rahip Brunson davasıyla ilişkili olması gösterildi.
Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.
ABD’nin Türkiye’ye hazırladığı yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış olan yaptırım listesini model aldığı kaydedildi.
Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.
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