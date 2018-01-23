ABD: Türkiye ile güvenli bölgeyi ele alıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için güvenli bölge seçeneğini görüştüklerini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi. Tillerson, Türkiye'nin endişelerine cevap verme amacıyla Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini Türkiye ile ele aldıklarını söyledi. Tillerson bölgede oluşturulacak bir güvenli bölgenin istikrarı sağlamada ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki "meşru endişelerini" gidermekte yardımcı olabileceğinin altını çizdi.
Londra ziyareti sırasında İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Türkiye'nin terör unsurlarına karşı kendisini korumaya yönelik "meşru hakkını" tanıdıklarını da dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca operasyonun hassas bir şekilde yürütülmesini ve itidal gösterilerek sınırlandırılmasını istediklerini söyledi.
Tillerson'dan "endişeliyiz" mesajı
Tillerson Afrin operasyonu konusunda endişeli olduklarını da bir kez daha dile getirdi. ABD'nin IŞİD'i yenmek için Suriye'de olduğunu dile getiren Tillerson, "Bunu koalisyon ortaklarımızla ve Suriye Demokratik Güçleri ile yapıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki girişimlerinden endişeliyiz" dedi.
Tillerson'ın Pazar günü Rus ve Türk mevkidaşları ile telefon görüşmesi sonrası yapılan açıklamada da ABD'nin operasyon sırasında yaşanabilecek sivil can kayıplarından duyduğu endişe dile getirilmişti.
Suriye Demokratik Güçleri'nin belkemiğini oluşturan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede Suriye'deki kilit partnerleri arasında yer alıyor. Ankara'nın PKK'ın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye ABD tarafından askeri ve lojistik destek sağlanıyor.
ABD'nin, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından, Suriye Demokratik Güçleri'ni de kapsayacak 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
AP/AFP,ÖA/JD
© Deutsche Welle Türkçe
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