ABD: Türkiye ile güvenli bölgeyi ele alıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için güvenli bölge seçeneğini görüştüklerini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi. Tillerson, Türkiye'nin endişelerine cevap verme amacıyla Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini Türkiye ile ele aldıklarını söyledi. Tillerson bölgede oluşturulacak bir güvenli bölgenin istikrarı sağlamada ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki "meşru endişelerini" gidermekte yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Londra ziyareti sırasında İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Türkiye'nin terör unsurlarına karşı kendisini korumaya yönelik "meşru hakkını" tanıdıklarını da dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca operasyonun hassas bir şekilde yürütülmesini ve itidal gösterilerek sınırlandırılmasını istediklerini söyledi.

Tillerson'dan "endişeliyiz" mesajı

Tillerson Afrin operasyonu konusunda endişeli olduklarını da bir kez daha dile getirdi. ABD'nin IŞİD'i yenmek için Suriye'de olduğunu dile getiren Tillerson, "Bunu koalisyon ortaklarımızla ve Suriye Demokratik Güçleri ile yapıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki girişimlerinden endişeliyiz" dedi.