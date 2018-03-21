ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı

Nauert, Türkiye ile varılan bir anlaşma olmadığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye hakkındaki sorulara yanıt verdi. Sözcü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladığının hatırlatılması üzerine, "Bu komik, çünkü herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Yakında bu konuyu sonuca bağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, El Cezire'nin İngilizce kanalında yaptığı açıklamada Menbiç konusunda son dönemde ABD ile yoğun müzakereler yapıldığını söylemişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.

Kalın söz konusu anlaşmanın içeriğine ilişkin olarak, "Bu konu, Kürtlerle değil, PYD/YPG terörist unsurların Menbiç'ten çıkarılması ve Fırat'ın doğusuna çekilmesiyle alakalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in geçtiğimiz günlerde Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamalar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin tepkisini çekmişti.