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ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı

21.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Menbiç konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.

Nauert, Türkiye ile varılan bir anlaşma olmadığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye hakkındaki sorulara yanıt verdi. Sözcü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladığının hatırlatılması üzerine, "Bu komik, çünkü herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Yakında bu konuyu sonuca bağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, El Cezire'nin İngilizce kanalında yaptığı açıklamada Menbiç konusunda son dönemde ABD ile yoğun müzakereler yapıldığını söylemişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.

Kalın söz konusu anlaşmanın içeriğine ilişkin olarak, "Bu konu, Kürtlerle değil, PYD/YPG terörist unsurların Menbiç'ten çıkarılması ve Fırat'ın doğusuna çekilmesiyle alakalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in geçtiğimiz günlerde Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamalar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin tepkisini çekmişti.

Erdoğan, Salı günkü AKP TBMM Grup Toplantısı'nda Nauert'in Afrin konusunda yaptığı "Kaygılıyız" açıklamasını eleştirmişti. "Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz?" diyen Erdoğan, "Bir taraftan 'Stratejik ortağımızsınız' diyeceksiniz sonra teröristlerle işbirliği yapacaksınız. Bu nasıl ortaklık? Bu nasıl dayanışma?" demişti.

ABD: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Hafta başında Zeytin Dalı Harekâtı'nın genişletilebileceği sinyali veren Erdoğan, Menbiç konusunda da ABD'den kenti boşaltmaları beklentisi içinde olduklarını söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Robert Manning ise Amerikan birliklerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini belirtmişti.

DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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