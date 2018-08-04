ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!

Ankara-Washington hattında krize sebep olan rahip Brunson davası sonrasında Türkiye’ye yönelik yaptırımlar iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine sebep olmuştu. ABD’nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo Singapur’da bir araya gelmişti. Pompeo bugün o görüşmenin ardından basına konuştu.

Pompeo, görüşmenin yapıcı geçtiğini söylerken, Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalıların “önümüzdeki günlerde” serbest bırakılacağını umut ettiğini söyledi. Pompeo, “Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Brunson’ın serbest bırakılmasının ve ABD’ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye’deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim” dedi. Pompeo, “Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Dünkü toplantı sonrasında Çavuşoğlu, “Elbette bütün sorunların tek bir toplantıda çözülmesini bekleyemezsiniz. Fakat önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya ve yakın iş birliği yaparak diyaloğu sürdürme kararı aldık” demişti.

