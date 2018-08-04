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ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında gerilimi yükselten yaptırım kararı sonrasında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu sabah açıklama yaptı. Pompeo, "Türkiye'deki tutuklu ABD'lilerin önümüzdeki günlerde serbest bırakılmasını umut ediyorum" dedi.

Ankara-Washington hattında krize sebep olan rahip Brunson davası sonrasında Türkiye’ye yönelik yaptırımlar iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine sebep olmuştu. ABD’nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo Singapur’da bir araya gelmişti. Pompeo bugün o görüşmenin ardından basına konuştu.

Pompeo, görüşmenin yapıcı geçtiğini söylerken, Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalıların “önümüzdeki günlerde” serbest bırakılacağını umut ettiğini söyledi. Pompeo, “Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Brunson’ın serbest bırakılmasının ve ABD’ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye’deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim” dedi. Pompeo, “Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Dünkü toplantı sonrasında Çavuşoğlu, “Elbette bütün sorunların tek bir toplantıda çözülmesini bekleyemezsiniz. Fakat önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya ve yakın iş birliği yaparak diyaloğu sürdürme kararı aldık” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mike Pompeo mevlüt çavuşoğlu rahip Brunson ABD Türkiye yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
son ses actim muzigi ver mehteri verrr kolonlar inlesin dj heyyytttt cubba cubba cubba cubba tey tey tey papaz geliyor mike merak etme tis tis tus...
eğer doğru çıkarsa biz sert bir geri vites yaptık ve tükürdüğümüzü yaladık demek oluyor
Ne oldu hani kafa tutuyordunuz
onu bırakırsan toplu af çıkarman lazım.
Ya seve seve yada zorla serbest bırakacağız. Bu ülkeyi ne hallere getirdiniz...
TÜRKİYE, ACİLEN ABD MENFATLERİ İÇİN ALINAN TÜM KARARLARDAN VE BİRLİKTELİKLERDEN ÇEKİLMELİ,BAŞTA AFGANİSTAN,ORTADOĞU.IRAK,SURİYE,VE TÜRKİYEDEKİ TÜM ABD VE MENŞESİ İSRAİLE AİT İŞLETMELERLE ASKERİN ÜSLERİNİN TAMAMININ FALİYETLERİNİ DURDURMALIDIR.
Bence pompeo konuşmuş, bizim sayın çavuşoğluda dinlemiştir. pompeo sormuştur: bu söylediklerimde mutabıkızmıyız? çavuşoğlu sadece mutabıkız demiştir. İkili görüşme bizim açımızdan çok olumlu geçmiştir. kesin.
Eğer turump a yaptırım uygulanmazsa yazıklar olssun sizlere.Hem yaptırım uygulayacaksın hemde diplomatik çözüm arayacaksın.Mütekabiliyet esasına göre..
TAYYOŞUN İKTİDARI SÜRDÜKÇE DAHA ÇOK HOKKABAZLIKLAR GÖRECEKSİNİZ
AKEPENİN PAÇA YEMEDİ SANIRIM .
Bize fetöyü vermeyenler, rahibide alamamaları gerekir. rahibi veren yönetim korkaktır. istediği kadar usd yükselsin, bu bir soğuk savaştır. bozun usdlerinizi sevgili milliyetçiler. rahibi ve diğer amerikalıları da iade etmeyin. onlar bizim yargımıza müdahale edemez. yumruğu masaya koy Türkiyem.
kriz felanda olmaz,gelin sahilleri görün siz.
REİS Bırakırsan hakkımı helal etmem. :)
verıcekler pensılvanya lı kızı alacaklar papazı....
isterse bırakmasınlar
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