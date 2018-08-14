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ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?

14.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?

Chulov bu iddiayı, ismini vermediği, Ankara'da yönetime yakın bir kaynağın aktarımlarına dayandırdı.

Haberde, bu kaynağın aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında, İsrail'de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve rahip Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

Haberde bu iddia, özetle şu ifadelerle aktarılıyor:

"Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Buna göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

"Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alındı.

'GÖRÜŞMEDE SADECE ERDOĞAN, TRUMP VE BİR ÇEVİRMEN VARDI'

"Bu kaynak, Guardian'a 'Bu görüşme NATO Zirvesi sırasında gerçekleşti' dedi ve ekledi:

"Erdoğan, Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi. Görüşmede sadece ikisi ve bir çevirmen vardı. Trump, 'Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum' dedi.

"Erdoğan 'Tamam' dediğinde 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demek istedi. Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ara seçimleri hesaba katması nedeniyle işleri karıştırdı."

Haberde Brunson'un serbest bırakılmasının Trump'ı destekleyen evangelistler için çok önemli olduğu, Pence'in meseleyi bu açıdan ele aldığı, Pence ve evangelistlerin, Brunson'un inançları nedeniyle tutuklandığını öne sürdüğü belirtildi.

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Guardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden olduGuardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden oldu
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ABD Türkiye Trump erdoğan yanlış anlaşılma chulov Guardian ebru özkan israil Andrew Brunson

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Tabi ya yanlış anlamadır buuuu. Ulen çevirmen sen yokmusun sen, yakıyordun bizi.
geri vites
dolar 50 tl olsun.vermiyoruz papazınızı. biz papazlara ceza evinde kadına çeviriyoruz sonra teslim ediyoruz..bekleyin kandınlık duygularını arttırıcaz papazınızın
@emircan22932 usenmemis boyle salak bi yorum yapmissin. Issiz insan
alakasi yok guney afrikada reis dolari aramizdan cikarip milli paralarimizi kullanalim dedigi gun bronson mahanesi basladi bazi alt yapiyi hazirlayip umarim birlesilir
milletin ağzı olmuş torba sallayın sallayın ..
üfürükten teyyare... selam söyle o yare
ne biçim haber bu ya, millet bu kadar safmı Allah aşkına ya böyle habercilikmi olur ...
Beni bir tek sen anladın.. sen de yanlış mı anladın ?
Lafı bi tarafından anlasa trump giden heyet lafı kulağına anlatmıştır. Böyle saçmalık mı olur
Yarın öbürgün böyle bir yanlış anlamadan dolayı savaş çıkarsa ne olacak??!! Bu saçmalıklardan sıkıldık artık!!
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