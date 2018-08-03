ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

Hicaz yaptığı açıklamada, "Türk bakanlara karşı uygulanan yaptırımlarla yeni bir boyut kazanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kötüleşme yeni değil, aralarındaki görüş farklılıklarının uzun süre devam etmesine karşın, her zaman kazanan Türk pragmatizmi oluyor" ifadelerini kullandı.
Abdel Latif Hicaz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginlik yeni değil, yıllardır devam ediyor. Eski Başkan Obama zamanında da böyleydi, ABD'nin Suriye'deki Kürtlere olan desteği ve muhalif Türklerin sığınağı olma durumu devam ediyor ve bu da Türkiyeyi kızdıran bir durumdur. Ancak Türkiye her zaman pragmatik davranır, bu nedenle gerginliği düşürmek için sert beyanların tonunu bir süre sonra yumuşatıp, bazı tavizler vererek uzlaşma yoluna gider. Ayrıca, AB ile, Basra Körfezi ülkeleriyle ve diğer bazı Arap ülkeleriyle sorunlar yaşayan Türkiye'nin, ABD'yi karşısına alması kendisine fayda getirmez."
Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Okuyucu Yorumları 10 yorum