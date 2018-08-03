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ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde ‘Al-Mustaqbal' isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz, ABD ile Türkiye arasında yıllardır devam eden ve ABD'nin son adımıyla soğuk bir savaş haline gelen gerilimde kazananın her zaman Türkiye olduğunu söyledi.

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

Hicaz yaptığı açıklamada, "Türk bakanlara karşı uygulanan yaptırımlarla yeni bir boyut kazanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kötüleşme yeni değil, aralarındaki görüş farklılıklarının uzun süre devam etmesine karşın, her zaman kazanan Türk pragmatizmi oluyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BİR DE ABD'Yİ KARŞISINA ALMASI FAYDA GETİRMEZ"

Abdel Latif Hicaz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginlik yeni değil, yıllardır devam ediyor. Eski Başkan Obama zamanında da böyleydi, ABD'nin Suriye'deki Kürtlere olan desteği ve muhalif Türklerin sığınağı olma durumu devam ediyor ve bu da Türkiyeyi kızdıran bir durumdur. Ancak Türkiye her zaman pragmatik davranır, bu nedenle gerginliği düşürmek için sert beyanların tonunu bir süre sonra yumuşatıp, bazı tavizler vererek uzlaşma yoluna gider. Ayrıca, AB ile, Basra Körfezi ülkeleriyle ve diğer bazı Arap ülkeleriyle sorunlar yaşayan Türkiye'nin, ABD'yi karşısına alması kendisine fayda getirmez."

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Anahtar Kelimeler:
BAE Türkiye ABD savaş

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
nedense biz türk milleti olarak kazancımızın ne olduğunu bu güne kadar göremedik
adam demişki türkiye uyanık önce 'ey amerika'diyor sonra tavrını yumuşatip taviz veriyor. onu boşverinde kardeşim biz turistik bir ilçede esnafız bu kadar döviz artışı nasıl oluyor biri açıklasın dolar 5 tl euro 6 olmak üzere pound(sterlin) 7 olmak üzere ulan isviçre frangı bile 4 liraydı 2 ay önce şuan 5 tl kimin ayakkabı kutusunda döviz varsa bozdursun...
İnanmayın yem atıyor.....
ver gazı...
Başkanları amerkanci halki amerkan karsiti olan arap devletleri düşünüldüğünde evet amerikan türk restlesmesini, bolge halklarıni yanina alan türkiye kazanır. Korkulari ondan.
Başlığa bak. Açıklamaya bak. Adam açık açık eninde sonunda eliniz mahkum demiş. Yalan da dememiş. Neden mi? Darbeyi abd yaptı diyeceksin, fetöyü abd koruyor diyeceksin vs. Üzerine ne tavır koyacaksın ne de yaptırım yapacaksın. Toplantılarda yanyana samimi pozlar vs. Siyaset işte bukadar basit bir okadar da miğde bulandırıcı bir iş kolu
Birleşik arapların Türkiye uzmanıymış, kendilerinin geldiği durumu bile doğru yorumlayamaz bence...:)
Chp liler biraz önce tv de alttan alalım onlar süper güç dedi YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ Türkiye!
Siz araplar yahudi ve ermeni lobisinin bir parçası olmasaydiniz bugün böyle eşek gibi yaşamazdınız..
Araplar ne diyorsa tam tersini düşünün. Bu araplar 1 tek suriyeliyi 1 tek gazzeliyi alıp da baş tacı etmis mi bu araplar dünyada müslüman katledilirken aslan beslemekle meşguldü. Bu araplar abd
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